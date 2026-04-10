חברת התעופה הבריטית היא הראשונה להכריז על תאריך חזרה רשמי מאז ההכרזה על הפסקת האש מול איראן. עם זאת, החזרה לנתב"ג תהיה חלק ממהלך קיצוצים נרחב של החברה במזרח התיכון, במסגרתו יועברו מטוסים ליעדים באפריקה ובהודו (תעופה)
ענקית התעופה הבריטית 'בריטיש איירווייז' הודיעה על הקפאת החסות שלה לפודקאסט של עיתונאי בריטי, לאחר שהופיע מרואיין אנטישמי וזכה לראיון אוהד | האחרון קרא "מוות לצה"ל" באחת מהופעותיו, ואף חזר על עמדותיו בפודקאסט ואמר כי הוא "לא מתחרט כלל" והוסיף כי היה עושה זאת שוב (תעופה, בעולם)
שלוש חברות תעופה אירופיות מרכזיות - בריטיש איירווייז, איבריה אקספרס ו-SAS - שבות היום לפעול בישראל, לאחר הפסקה ממושכת שנבעה מהמצב הביטחוני | נכון לסוף החודש, צפויות לפעול בנתב"ג כ-57 חברות תעופה - המספר הגבוה ביותר מאז פרוץ המלחמה (תעופה)
סערה פרצה בימים האחרונים בקרב צוותות האוויר של חברת התעופה הבריטית "בריטיש איירווייז", לאחר שהחברה פרסמה רשימת הנחיות חדשות לעובדים - ואלה עוררו מהומה | ההנחיות החדשות כוללות הגבלות על סוגי המשקאות של צוות האוויר ואפילו איזה פרטי לבוש מותרים לשימוש (תעופה)
בשבועות האחרונים חווה ענף התעופה בישראל גל חזרות של חברות תעופה בינלאומיות לישראל, המבשר על התאוששות הדרגתית של התעופה הבינלאומית בנתב"ג | בישראל מקווים כי כניסת הפסקת האש מול חמאס תביא לחזרה מלאה של חברות התעופה הזרות לישראל (חדשות, תעופה)