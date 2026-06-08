יירוטים במרכז, הבוקר ( צילום: כיכר השבת )

בצה"ל ערוכים למספר ימים של לחימה מול איראן, כאשר תוכניות תקיפה מפורטות כבר אושרו על ידי הדרגים השונים.

התקיפות שבוצעו הלילה באיראן החלו בהסרה שיטתית של איומים אוויריים, במטרה לפתוח דרך חופשית למטוסי חיל האוויר לפעול בעומק השטח האיראני. בין היעדים שהותקפו במהלך הלילה: מכ"מים ורכיבי ההגנה האווירית שיכולים להקשות על חיל האוויר לפעול במרחב האווירי האיראני. יצוין כי לאיראנים לא נותרו יכולות הגנה אוויריות גדולות לאחר שני הסבבים האחרונים של התקיפות, אך עדיין קיים צורך בהסרת מה שנותר מהמערכות הללו ומה שהם הספיקו לחדש במהלך הפסקת האש שכפה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

תקיפה על מפעל הפטרוכימיה קארון ( צילום: רשתות חברתיות )

מסר כלכלי למשטר באיראן

תקיפת המפעל הפטרוכימי בשעות הבוקר, אחר שכבר הותקף בעבר על-ידי ישראל, נועדה להעביר מסר ברור לאיראנים בנוגע למחיר הכבד שישראל מתכוונת לגבות על הירי לשטחה או על הניסיון האיראני לייצר משוואות חדשות שתקיפה בביירות תענה בירי טילים מאיראן.

המפעל הפטרוכימי שהותקף נחשב לאחד מצינורות החמצן הכלכליים של המשטר האיראני, והפגיעה בו מהווה מכה משמעותית ליכולת הכלכלית של טהרן.

כפי שדיווחנו קודם לכן, התקיפה כוונה אל חברת הפטרוכימיה קארון במתחם הפטרוכימי בעיר בנדר אי מאהשהר שבמחוז ח'וזסתאן, במרחק של כ-1,300 קילומטרים מישראל. סגן הביטחון האיראני במחוז אישר כי למתחם נגרם "נזק חלקי" כתוצאה מהתקיפה.

פיצוץ גדול ליד נמל התעופה הבינלאומי מהראבאד בטהרן, איראן. ( צילום: רשתות חברתיות )

חופש פעולה מלא להסרת איומים

בנוגע לתקיפה בדאחייה אתמול, הובהר בצה"ל כי אי אפשר לקבל אפשרות שמישהו מגביל את צה"ל מהסרת איום לעבר מדינת ישראל. צה"ל חייב לפעול בחופש פעולה מלא להסרת כל איום והמסר הזה מועבר הן כלפי חיזבאללה והן כלפי איראן.

במקביל לפעילות מול איראן, צה"ל מגייס מילואים של מספר גדודים, משתי סיבות עיקריות. ראשית, על מנת לשחרר כוחות עבור פיקוד העורף. מדובר על כוחות שיופנו לטיפול באתרי נפילות ובנוסף לחיזוק הגבולות. כאמור, פיקוד העורף דרש צמצום דרמטי במספר הנוסעים בנתב"ג, והדבר מחייב הקצאת כוחות נוספים.

התקיפה באספהאן, מטרות צבאיות במערב ובמרכז איראן ( צילום: רשתות חברתיות )

לחימה נמשכת בדרום לבנון

במקביל לכל זאת, הלחימה של כוחות אוגדה 36 בדרום לבנון נמשכת. צוותי הקרב ממשיכים בטיהור האזור התת קרקעי של חיזבאללה שנחשף אתמול. במתחם זה הלוחמים פועלים להוציא מכלל שימוש את תשתית הטרור הענפה שנחשפה, הכוללת מנהרות, מחסני נשק ומוצבים מבוצרים.

הפעילות בדרום לבנון מתבצעת במקביל למערכה מול איראן, כאשר צה"ל שומר על ערנות מלאה בכל הזירות. הצבת כוחות המילואים הנוספים מאפשרת לצה"ל לשמור על גמישות מבצעית ולהגיב במהירות לכל התפתחות בכל אחת מהחזיתות.