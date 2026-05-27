יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הפנה היום (רביעי) מכתב נוקב לנציגי התנועה בכל הרשויות המקומיות ברחבי הארץ, בו הורה להם להפסיק לאלתר את שיתוף הפעולה עם נציגי המשטרה, לרבות השיטור העירוני, עד להודעה חדשה.

המהלך החריג מגיע על רקע גל מעצרים של תלמידי ישיבות ואברכים בימים האחרונים, כאשר גפני מבהיר במכתבו כי מטרת ההחלטה היא שלא להיות "שותפים לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה".

"לא נהיה שותפים לפגיעה בתורה"

במכתב שנשלח לנציגי דגל התורה ברשויות המקומיות, כתב גפני: "בעקבות התערבות משטרת ישראל במעצר האברכים ותלמידי הישיבות לומדי התורה ושלא נהיה חלילה שותפים לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה, אני מבקש להפסיק לאלתר את שיתוף הפעולה עם נציגי המשטרה, לרבות השיטור העירוני, בכל הרשויות המקומיות ברחבי הארץ, עד להודעה חדשה".

ההחלטה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר המשטרה מנקטת בטקטיקות שונות למעצר תלמידי ישיבות, לרבות שימוש בניידות סמויות ומארבים מתוכננים. כפי שדווח בבבלי, שוטרים הצליחו לעקוף את מערכת ההתרעות "צבע שחור" של הפלג הירושלמי באמצעות רמיה.

ההחלטה של גפני מצטרפת לסדרה של צעדים שנוקטת ההנהגה החרדית בעקבות מעצרי תלמידי הישיבות. בימים האחרונים התקיימו הפגנות סוערות מול בתי שוטרים ואנשי סגל במשטרה, כאשר הפעילים מנסים להפעיל לחץ על המערכת.

משמעות ההחלטה עבור התושב החרדי

יצוין כי ההחלטה להפסיק שיתוף פעולה עם המשטרה עשויה להשפיע על היבטים שונים של החיים ברשויות המקומיות החרדיות, החל מנושאי תנועה וחניה ועד לנושאי ביטחון ואכיפה עירונית.

מבחינת התושב החרדי, החלטה זו נתפסת כמענה מתבקש מול התנכלות משטרתית והתערבות פסולה במעצר אברכים ותלמידי ישיבות. המהלך נועד לשרטט קו אדום ברור מול גופי האכיפה, תוך מתן גיבוי מלא ומעשי ללומדי התורה וחיזוק הלכידות מול גזירת הגיוס.

במישור המוניציפלי, ההחלטה אינה צפויה לפגוע בסדר הציבורי בערים החרדיות, שכן הרשויות המקומיות בהם פועלים נציגי 'דגל' יצטרכו להיערך ולהפעיל מערכי פיקוח עצמאיים לחלוטין, ללא תלות ושיתוף פעולה עם המשטרה.

עבור התושב הממוצע, המעבר לפיקוח עירוני עצמאי דווקא עשוי לשפר את מרקם החיים הקהילתי, שכן אכיפת הסדר הציבורי, המפגעים והתנועה תנוהל באופן בלעדי על ידי פקחים מקומיים הרגישים לאופי השכונות, ובכך יימנע חיכוך מיותר ויומיומי בין כוחות משטרה לבין האוכלוסייה האזרחית.