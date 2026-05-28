"התפילות נושאות פרי": עדכון מעודד על מצבו של המקובל

הרב דב קוק ( צילום: דוד כהן/Flash90 )

לאחר תקופה ארוכה ומלאת דאגה בקרב אלפי תלמידיו וכלל עם ישראל, פורסמו היום (חמישי) עדכונים מעודדים אודות מצבו של המקובל הגה"צ רבי דב הכהן קוק שליט"א מטבריה. העדכונים מצביעים על שיפור משמעותי במצבו הרפואי, לאחר שבועיים קשים במהלכם הורדם והונשם באופן מלא.

כזכור, לפני כשבועיים חלה הידרדרות חדה ופתאומית בבריאותו של הרב, מה שאילץ את הצוות הרפואי במרכז הרפואי 'פוריה' בטבריה להרדימו ולהנשימו באופן מלא בניסיון לייצב את המדדים. מצבו הוגדר אז כקשה מאוד, ועורר גל של דאגה וקריאות לתפילה בכל רחבי הארץ ובתפוצות. "התפילות הרבות נושאות פרי" השבוע חל מפנה חיובי במצבו של הרב. בהודעה שפורסמה על ידי מקורביו, נכתב כי התפילות הרבות אכן נושאות פרי: הרב החל לנשום בכוחות עצמו במשך רוב שעות היממה, תוך שימוש בתמיכת חמצן בלבד. בנוסף, חל שיפור משמעותי במצבו הנשימתי, כאשר הדלקת בריאותיו נסוגה כמעט לחלוטין. צוות המקורבים מציין כי מזהים סימני התאוששות נוספים, בהם תזוזות מורגשות ברגליו ובידיו. כמו כן, הרב פוקח את עיניו לזמנים ממושכים ומגיב למתרחש סביבו, ובפרט לזמני לימוד התורה הנערכים ליד מיטתו. בני המשפחה והתלמידים ממשיכים במשמרות רצופות של לימוד תורה ותפילות ללא הפסקה.

הגאון רבי דב קוק מטבריה ( צילום: שוקי לרר )

חותנו הגר"י זילברשטיין: "צדיק יסוד עולם"

חותנו הגדול של הגר"ד קוק, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה, פנה בימים האחרונים אל לומדי שיעורו בדברים חמים ונשגבים. הגר"י זילברשטיין הגדיר את חתנו בביטויים נדירים: "הוא אדם שהדור עומד עליו, צדיק יסוד עולם ממש, לא יתואר! הוא גדול בחכמת הקבלה".

הגר"י זילברשטיין הפליג לתאר את גדולת חתנו ומסירות נפשו למען השבת ועם ישראל. "הוא עשה מופתים ונפלאות עם הים בטבריה", ציין הגר"י בדמעות, תוך שהוא מעתיר בתפילה לרפואתו השלמה.

למרות ההתאוששות המשמעותית, מדגישים בסביבת הרב כי המערכה הרפואית טרם הסתיימה. הרב עדיין זקוק למעקב רפואי צמוד ולטיפול נמרץ. מקורבי הרב מבקשים מהציבור להמשיך ולהעתיר בתפילה לרפואתו השלמה והמהירה של הגאון הצדיק רבי דב הכהן בן שושנה, בתוך שאר חולי ישראל.