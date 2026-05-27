גפני בהתקפה חריפה: 'הציונות הדתית פועלת נגדנו בכפיות טובה'

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני פרסם היום (רביעי) תגובה חריפה נגד הציונות הדתית ועוצמה יהודית, לאחר שניסו להפיל את הצעת חוק המעונות שיזמה יהדות התורה. בהתבטאות נוקבת, גפני האשים את שותפי הקואליציה בכפיות טובה ובהתנהלות מעוותת כלפי הציבור החרדי.

"מדובר בחוק שהיה לאורך שנים מובן מאליו בכנסת, לסייע לנשים שיוצאות לעבוד ולהקל עליהן בשכרן ובתנאי העסקתן", מסר גפני. "השנאה נגד הציבור החרדי מעבירה אותם על דעתם ופוגעת גם בציבור העובד והחלש".

"נתנו להם הכל - והם פועלים נגדנו"

גפני המשיך והתייחס באופן ישיר לציונות הדתית: "ולא רק הם. גם שותפיהם בהשקפת עולמם בציונות הדתית נוהגים בעיוות ובכפיות טובה. נתנו להם הכל, בהתיישבות, בתקציבים ובתפקידים, וכשמגיעים לנושאים החשובים לציבור החרדי הם מפנים עורף ופועלים נגדנו".

יו"ר דגל התורה סיים את דבריו באזהרה מפורשת: "חסרי הגינות וערכים שכמותם. אנחנו ניקח זאת מעתה בחשבון בכל דבר הנוגע לציונות הדתית".

הרקע: חוק המעונות עבר בקריאה טרומית

התבטאויות גפני מגיעות לאחר שהצעת חוק המעונות של ח"כ ישראל אייכלר עברה בקריאה טרומית במליאת הכנסת, בתמיכת 44 חברי כנסת מול 36 מתנגדים. חברי הכנסת של הליכוד שנכחו במליאה הצביעו בעד החוק, אולם הציונות הדתית ועוצמה יהודית סירבו להיכנס למליאה ולתמוך בו.

על פי הנמסר, השר בצלאל סמוטריץ' מסר לראש הממשלה נתניהו: "גם גמרו את הגיוס ועוד דורשים את חוק המעונות? זה מופרך". גורמים חרדיים תקפו בחריפות את הציונות הדתית ואת בן גביר על סירובם לתמוך בחוק, כאשר גורם במפלגות החרדיות מסר: "הם מתעקשים לשבת באופוזיציה בכנסת הבאה".