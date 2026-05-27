בבלי
בעקבות חוק המעונות

גפני בהתקפה חריפה: 'הציונות הדתית פועלת נגדנו בכפיות טובה'

יו"ר דגל התורה תוקף את שותפי הקואליציה על סירובם לתמוך בחוק המעונות • 'נתנו להם הכל בהתיישבות ובתקציבים, וכשמגיעים לנושאים החשובים לנו הם מפנים עורף' | 'ניקח זאת בחשבון בכל דבר הנוגע אליהם' (חדשות חרדים)

משה גפני במליאה (צילום: יונתן סינדל/Flash90)

ח"כ משה גפני פרסם היום (רביעי) תגובה חריפה נגד הציונות הדתית ועוצמה יהודית, לאחר שניסו להפיל את הצעת חוק המעונות שיזמה יהדות התורה. בהתבטאות נוקבת, גפני האשים את שותפי הקואליציה בכפיות טובה ובהתנהלות מעוותת כלפי הציבור החרדי.

"מדובר בחוק שהיה לאורך שנים מובן מאליו בכנסת, לסייע לנשים שיוצאות לעבוד ולהקל עליהן בשכרן ובתנאי העסקתן", מסר גפני. "השנאה נגד הציבור החרדי מעבירה אותם על דעתם ופוגעת גם בציבור העובד והחלש".

"נתנו להם הכל - והם פועלים נגדנו"

גפני המשיך והתייחס באופן ישיר לציונות הדתית: "ולא רק הם. גם שותפיהם בהשקפת עולמם בציונות הדתית נוהגים בעיוות ובכפיות טובה. נתנו להם הכל, בהתיישבות, בתקציבים ובתפקידים, וכשמגיעים לנושאים החשובים לציבור החרדי הם מפנים עורף ופועלים נגדנו".

יו"ר דגל התורה סיים את דבריו באזהרה מפורשת: "חסרי הגינות וערכים שכמותם. אנחנו ניקח זאת מעתה בחשבון בכל דבר הנוגע לציונות הדתית".

הרקע: חוק המעונות עבר בקריאה טרומית

התבטאויות גפני מגיעות לאחר שהצעת חוק המעונות של ח"כ ישראל אייכלר עברה בקריאה טרומית במליאת הכנסת, בתמיכת 44 חברי כנסת מול 36 מתנגדים. חברי הכנסת של הליכוד שנכחו במליאה הצביעו בעד החוק, אולם הציונות הדתית ועוצמה יהודית סירבו להיכנס למליאה ולתמוך בו.

על פי הנמסר, השר בצלאל סמוטריץ' מסר לראש הממשלה נתניהו: "גם גמרו את הגיוס ועוד דורשים את חוק המעונות? זה מופרך". גורמים חרדיים תקפו בחריפות את הציונות הדתית ואת בן גביר על סירובם לתמוך בחוק, כאשר גורם במפלגות החרדיות מסר: "הם מתעקשים לשבת באופוזיציה בכנסת הבאה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר