לקראת הבחירות: צביקה מור, אבי שורד השבי, מצטרף לפוליטיקה

צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור ומראשי פורום תקווה, צפוי להצטרף לסיעת הציונות הדתית בראשות שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. על פי הנמסר, סמוטריץ' מתכנן לשבץ את מור במקום גבוה ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הצפויות.

המהלך מגיע לאחר שמור התבלט בחודשים האחרונים כדמות מרכזית בקרב משפחות החטופים, תוך שהוא נוקט עמדה ביקורתית כלפי ארגוני השמאל ומתנגד בתוקף למה שהוא מכנה "כניעה לדרישות חמאס". בחודשים האחרונים השתתף מור במספר אירועים פוליטיים לצד נציגי הקואליציה, כשהוא מבטא עמדות המזוהות עם הימין. ביקורת חריפה על מארגני השביתות מור זכה לתשומת לב ציבורית רחבה בעקבות התבטאויות חריפות נגד מארגני שביתות בשם החטופים. "השביתה הזאת רק הורסת", מסר בהתבטאות שעוררה סערה. "היא לא מחזירה את החטופים, והיא לא צריכה להעלות את המודעות לחטופים, כי יש לכם מודעות לחטופים. אז בשביל מה השביתה הזאת?" לדבריו, "למה להפנות את החיצים אלינו? זה בשביל לרתום אתכם לכניעה לחמאס. אתם רוצים שמדינת ישראל תיכנע לחמאס? בבקשה. תעברו 500 משפחות שכולות שהבנים שלהם נפלו בעזה ותבקשו רשות". התבטאויות אלו הפכו אותו לדמות מוכרת בקרב הציבור הימני.

מאבק למען האמת על אירועי שמחת תורה

בנוסף לפעילותו בנושא החטופים, השתתף מור במחאה מחוץ לבית המשפט העליון בעת הדיון בעתירות נגד מבקר המדינה בנושא חקירת טבח שמחת תורה. "מאות אנשים עבדו כדי שאנחנו נדע את האמת, כדי שאנחנו נבין איך הבן שלנו נפל בשבי לשנתיים ועבר עינויים", הבהיר אז.

"למה נרצחו כל כך הרבה אנשים? איפה היה חיל האוויר? איפה היה הרמטכ"ל? ועכשיו בית המשפט העליון חסם את עבודתו של מבקר המדינה", הוסיף בביקורת חריפה. "מי שרוצה לדעת את האמת לא אמור לתת לכמה שיותר גופים לחקור ולמצוא זוויות שונות? אלא שלא רוצים לדעת את האמת".

הציונות הדתית מתחזקת בסקרים

המהלך של הצטרפות מור לציונות הדתית מגיע בעת שהמפלגה מחזקת את מעמדה בסקרים. על פי סקר שפורסם לאחרונה בחדשות 13, הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' מצליחה לעבור את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, לאחר תקופה בה נראה שהמפלגה נמצאת בסכנת הישארות מחוץ לכנסת.

כידוע, המפלגה בוחנת בימים אלו גם אפשרויות נוספות לחיזוק הרשימה, כאשר על הפרק עומדות דמויות בולטות נוספות. יצוין כי שאלת הרכב הרשימה הסופי תוכרע בקרוב, עם התקרבות מועד הבחירות הצפוי.