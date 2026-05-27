דובר ש"ס אשר מדינה

על רקע גל מעצרים לילי של תלמידי ישיבות וההכרזות על פיזור הכנסת, התראיין הבוקר (רביעי) דובר תנועת ש"ס אשר מדינה במהדורת הבוקר של רדיו 'קול חי'. במהלך הריאיון הלוחמני דחה מדינה את הביקורת המופנית כלפי הנציגות החרדית, הסביר את המניע מאחורי מעצרם של בחורים מעדות המזרח, וסימן יעד נוסף של מערכת הבחירות הנוכחית: המאבק על משרד המשפטים ומינוי שופטי בית המשפט העליון.

"אנחנו לחלוטין לא שותקים, אלא חווים כאב עמוק וזועקים אותו", הבהיר מדינה בתגובה להאשמות על שתיקה מצד ההנהגה הפוליטית. "השר מיכאל מלכיאלי פרסם הודעה נוקבת במיוחד והפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר מפכ"ל המשטרה". "הנציגים החרדים הפכו כל אבן" מדינה יצא להגנה נחרצת על חברי הכנסת החרדים שעבדו על חוק הגיוס. "נתניהו אכן היה יכול להתאמץ הרבה יותר", הודה, "אולם התמודדנו גם עם 'נשמות טובות' מתוך הקואליציה – בליכוד ובציונות הדתית – דוגמת יולי אדלשטיין ואחרים. הם בחרו למנף קמפיין תקשורתי אגרסיבי של השמאל כדי לערער את הבטן הרכה של הממשלה". מעצר לומדי התורה | עשרות תלמידי ישיבות הפתיעו והפגינו מול ביתו של מפקד כלא 10 דוד הכהן | 07:17 לדבריו, נציגים כמו אריאל אטיאס, ינון אזולאי, אורי מקלב ויעקב אשר השקיעו ימים כלילות בהחלפת טיוטות וניסוחים. "כל מהלך וצעד של הנציגים נעשו תחת הנחיות קפדניות וברורות מצד הנהגת התורה, ללא שום פעולה עצמאית", הדגיש. מתקפה חריפה על המפכ"ל: "משתמש במשטרה כדי להחניף" דובר ש"ס הטיח ביקורת חריפה במפכ"ל המשטרה. לדבריו, המפכ"ל משנה את עורו בצורה קיצונית לקראת הבחירות הקרבות: "הוא מפעיל את משטרת ישראל ככלי נגד בני ישיבות במטרה למצוא חן בעיני גורמים שונים. כל זאת נעשה בתקווה שאותם גורמים ימנעו את הדחתו או את סיום תפקידו מיד לאחר הבחירות". מדינה הזכיר את נאומו הסוער של יו"ר התנועה אריה דרעי בכינוס בבני ברק, והוסיף בתדהמה: "לא האמנו שנגיע ליום שבו שוטר תנועה יעצור בחור ישיבה ויגרור אותו למאסר מול כוחות רשע שכאלה".

המניפולציה הפוליטית מאחורי המעצרים

לפי ניתוחו של מדינה, הגברת קצב מעצרי תלמידי הישיבות היא כלי פוליטי מחושב. מטרת המהלך כפולה: מחד גיסא, לחזק את גוש השמאל-מרכז על ידי השארת נושא הגיוס במרכז השיח הציבורי ברשתות כדי להעביר מנדטים לנפתלי בנט. מאידך גיסא, לגרום למצביעים החרדים להישאר בבית מתוך תסכול, להוריד את אחוז ההצבעה הכללי, ובכך לאפשר לגוש השמאל לחצות את רף 61 המנדטים.

כמו כן, מדינה דחה לחלוטין את מה שכינה "הצביעות והפופוליזם" של יאיר גולן, והבהיר כי היעד האמיתי של האופוזיציה הוא אך ורק הפלת שלטון נתניהו.

המטרה האמיתית: שליטה על מינוי תשעה שופטי עליון

מדינה חשף את מה שהוא רואה כליבת המאבק של מערכת הבחירות הנוכחית: "ההחזקה במשרד המשפטים ובראשות הממשלה תאפשר מינויים של תשעה שופטים חדשים לבית המשפט העליון. זו המהפכה האמיתית שעליה נלחמים בשמאל, תוך ניצול ימי המלחמה והסתת חלקים מהציבור הימני שאינם מבינים את הערך העליון של לימוד התורה".

לדבריו, שינוי פני המערכת המשפטית יעצב מחדש את מאזן הכוחות המשפטי למשך העשור הקרוב.

פחדנות משטרתית: מדוע נעצרים בחורים ספרדים בפריפריה?

מדינה סיפק הסבר ממוקד לשאלה מדוע רוב העצורים בגל הנוכחי הם בני עדות המזרח: "המשטרה פועלת מתוך פחדנות ולא מעזה להיכנס לריכוזים החרדיים הצפופים כמו בני ברק או ירושלים, מחשש שאלפי אנשים ימנעו את המעצרים בגופם".

במקום זאת, כוחות האכיפה פונים למושבים, לקיבוצים ולישובים מרוחקים בפריפריה. באזורים אלו, הציבור הספרדי מבוזר ונמצא בכל נקודה בארץ ואינו מרוכז במובלעות סגורות. "אנחנו גאים בבחורי הישיבות הספרדים שמפארים את הפריפריה והמושבים, ונגיע לבחירות הללו בכוח גדול", הצהיר.

מחויבות לרפורמה המשפטית

את הריאיון חתם דובר ש"ס בהצהרה פוליטית ברורה לגבי האסטרטגיה של המפלגה בבחירות הקרובות: "ש"ס לא תניף רק את דגל עולם התורה, אלא תילחם בכל הכוח על דגל המשילות והרפורמה המשפטית".

הוא הדגיש כי פירוק מוקד הכוח של מערכת המשפט שהשתלט על המדינה הוא אינטרס חרדי מובהק, מאחר והם המובילים העיקריים בסנקציות ובהתקפות על עולם התורה.