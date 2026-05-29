שעות לפני כניסת השבת נעצר בקרית גת אברך חסיד בעלזא, בטענה לעריקות. המעצר בוצע על ידי המשטרה, והאברך מוחזק בשלב זה בתחנת המשטרה בשדרות לכיש בעיר. ארגוני הסיוע קוראים להמונים להגיע למקום.
על פי עדי ראייה, המעצר התרחש לאחר שהאברך ביקש לסייע לשוטרים במהלך התגודדות שהתפתחה במקום. בהמשך, כך לפי הדיווח, ביקשה המשטרה להעבירו לידי המשטרה הצבאית.
בעקבות המעצר, מערכת "צבע שחור", המפעילה מערך הזעקה להפגנות במקרים של מעצרי בני ישיבות ואברכים, קראה לציבור לצאת ולהפגין במקום, במטרה למנוע את הסגרתו למשטרה הצבאית.
הרב רמי ברכיהו בראיון בלעדי ב'אולפן כיכר' | צפו (צילום: כיכר השבת)
0 תגובות