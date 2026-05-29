בבלי
הבטיחו לא לעצור? אז הבטיחו

שעות לפני שבת: אברך חסיד בעלזא מעוכב בשעה זו בתחנת המשטרה בקריית גת בטענה לעריקות

אברך עריק מעוכב בשעה זו בתחנת המשטרה בקריית גת | ארגוני הסיוע קוראים בקווים שלהם למפגינים להגיע למקום לפני שיוסגר למשטרה הצבאי | העסקנים שפועלים לשחרור העריק מוסרים כי ההסגרה קרתה לאחר שהיה עד לקטטה בעיר, השוטרים ביקשו ממנו ת״ז כדי שימסור עדות, אבל הסגירו אותו למשטרה הצבאית (בארץ)

מעצר. ארכיון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

שעות לפני כניסת השבת נעצר בקרית גת אברך חסיד בעלזא, בטענה לעריקות. המעצר בוצע על ידי המשטרה, והאברך מוחזק בשלב זה בתחנת המשטרה בשדרות לכיש בעיר. ארגוני הסיוע קוראים להמונים להגיע למקום.

על פי עדי ראייה, המעצר התרחש לאחר שהאברך ביקש לסייע לשוטרים במהלך התגודדות שהתפתחה במקום. בהמשך, כך לפי הדיווח, ביקשה המשטרה להעבירו לידי המשטרה הצבאית.

בעקבות המעצר, מערכת "צבע שחור", המפעילה מערך הזעקה להפגנות במקרים של מעצרי בני ישיבות ואברכים, קראה לציבור לצאת ולהפגין במקום, במטרה למנוע את הסגרתו למשטרה הצבאית.

