הבטיחו לא לעצור? אז הבטיחו שעות לפני שבת: אברך חסיד בעלזא מעוכב בשעה זו בתחנת המשטרה בקריית גת בטענה לעריקות אברך עריק מעוכב בשעה זו בתחנת המשטרה בקריית גת | ארגוני הסיוע קוראים בקווים שלהם למפגינים להגיע למקום לפני שיוסגר למשטרה הצבאי | העסקנים שפועלים לשחרור העריק מוסרים כי ההסגרה קרתה לאחר שהיה עד לקטטה בעיר, השוטרים ביקשו ממנו ת״ז כדי שימסור עדות, אבל הסגירו אותו למשטרה הצבאית (בארץ)