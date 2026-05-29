אותר במדרגת סלע

מבצע חילוץ מורכב ודרמטי: כוחות 669 הוזנקו לחלץ מטייל שנפצע בנחל אוג

מטייל שנחבל ברגלו במהלך טיול בנחל אוג שבמדבר יהודה חולץ בידי כוחות החילוץ | הצוותים שהגיעו למקום דיווחו כי המטייל נמצא במדרגת סלע וקיים קושי רב בחילוצו | לאחר הערכת מצב הוחלט לבצע חילוץ באמצעות חבלים, עד להעברתו לנקודה ממנה פונה במסוק לקבלת טיפול רפואי (בארץ)

לוחמי יחידת 669 | אילוסטרציה (צילום: דובר צה"ל)

מבצע חילוץ מורכב התרחש היום (שישי) בנחל אוג שביהודה ושומרון, במהלכו חולץ מטייל שנקלע למצוקה לאחר שנחבל ברגלו. לוחמי אש ממרחב בנימין, בסיוע מחוז ירושלים, פעלו יחד עם יחידת החילוץ מגילות ומסוק של חיל האוויר, שכלל לוחמים מיחידת 669, על מנת להגיע אל המטייל הפצוע.

הצוותים שהגיעו לזירה דיווחו כי המטייל נמצא במדרגת סלע תלולה, מה שהקשה מאוד על חילוצו באמצעים רגילים. לאחר הערכת מצב מהירה בשטח, הוחלט על שימוש בטכניקות חילוץ באמצעות חבלים, במטרה להעלות את המטייל לנקודה בטוחה ממנה יוכל המסוק לפנות אותו.

דביר חדד, מפקד היחידה לחילוצים מיוחדים במרחב בנימין, תיאר את הפעולה: "עם ההגעה לשטח ביצעתי הערכת מצב יחד עם יחידת החילוץ מגילות, ובה הוחלט שמחלצי היחידה יחד עם מחלצי היחידה לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה לישראל ירדו לתוואי הנחל עם ציוד ייעודי".

חדד הוסיף כי "בפעולה משותפת של כלל המחלצים בשטח הצלחנו להעלותו לתוואי בו יוכל לנחות המסוק ולפנות את המטייל לקבלת טיפול רפואי".

