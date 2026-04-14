מכונות אוטומטיות הם מתקנים הפועלים באופן חשמלי ללא צורך בתפעול אנושי בזמן אמת. בעבר שימשו מכונות אוטומטיות לממכר סיגריות, אולם הן הוצאו מהחוק בשל היעדר פיקוח על גילו של הרוכש.

כיום משמשות המכונות האוטומטיות בעיקר לממכר פחיות שתיה קרות, וכן לממכר חטיפים ודברי מזון. המכונות מוצבות בצמתים מרכזיים, בבתי חולים ומשרדי ממשלה וכן בבנייני משרדים.

במהלך אפריל 2026, עיריית בני ברק אסרה על תפעול המכונות האוטומטיות לאחר השעה 23:00, בדומה לאיסור הקיים בעיר מתוקף חוק העזר העירוני בבני ברק האוסר על פתיחת חנויות וקיוסקים בשעות הלילה.