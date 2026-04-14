הרב שלמה קולידצקי הוא מנהיג רוחני ומייסד קהילת בית השם בבני ברק, אחת הקהילות החסידיות המשפיעות בעיר. הרב קולידצקי ידוע כדמות מרכזית בעולם התורה והחסידות, ומוביל קהילה ייחודית המשלבת ערכי חסידות עם לימוד תורה מעמיק. במהלך השנים הצליח לבנות מוסדות חינוך ותורה המשרתים את בני הקהילה ואת הציבור הרחב.

קהילת בית השם שהקים הרב קולידצקי מתאפיינת בגישה רוחנית ייחודית המדגישה את הקשר האישי של כל יהודי עם הקב"ה, לצד שמירה קפדנית על ההלכה והמסורת. הקהילה פועלת במגוון תחומים, כולל חינוך, חסד וקירוב לבבות, ומושכת אליה אנשים ממגוון רקעים המחפשים חיבור רוחני אותנטי.

הרב קולידצקי מעביר שיעורי תורה קבועים ומנחה את חסידיו בסוגיות הלכתיות ורוחניות. דרשותיו ושיעוריו מתאפיינים בשילוב של עומק תורני עם מסרים מעשיים לחיי היום-יום, תוך דגש על עבודת ה' בשמחה ובפשטות. גישתו החינוכית משלבת את חכמת החסידות עם דרישה למצוינות בלימוד התורה.

מוסדות החינוך של קהילת בית השם כוללים תלמודי תורה, ישיבות וכוללים המספקים חינוך תורני איכותי לדורות הצעירים. המוסדות מתאפיינים באווירה חמה ומשפחתית, תוך שמירה על רמה גבוהה של לימוד ועבודת ה'. הרב קולידצקי מקפיד על מעורבות אישית בחינוך התלמידים ובהכוונתם הרוחנית.

פעילות החסד של הקהילה כוללה מגוון יזמות לסיוע לנזקקים, תמיכה במשפחות במצוקה וקירוב רחוקים. הרב קולידצקי רואה בפעילות החסד חלק בלתי נפרד מהדרך החסידית, ומעודד את חסידיו להיות מעורבים בעזרה לזולת ובהפצת האור והטוב בעולם.

השפעתו של הרב קולידצקי חורגת מגבולות הקהילה הצרה ומגעת לקהלים רחבים בציבור החרדי והדתי בישראל. דבריו מופצים בקרב לומדי תורה רבים, והוא נחשב לאחת הדמויות המשפיעות בעולם החסידות בבני ברק. מנהיגותו מאופיינת בשילוב של תקיפות בעקרונות עם חמלה ואהבת ישראל.