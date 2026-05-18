החות'ים: הפלנו כטב"ם אמריקאי מסוג MQ-9 במחוז מארב

כלי תקשורת תימניים דיווחו אמש (ראשון) כי כוחות תנועת אנסאר אללה - הידועה כתנועת החות'ים - הפילו כטב"ם אמריקאי מתקדם מסוג MQ-9 באזור "אל-ואדי" שבמחוז מארב, במזרח המדינה. על פי הדיווחים, האירוע התרחש לאחר שפיצוצים עזים זעזעו את שמי העיר מארב בשעות הערב.

מקורות מקומיים מסרו כי מיירט הגנה אווירית שוגר מאזור "סרוואח" שבמערב מארב, וזמן קצר לאחר מכן נשמעו שני פיצוצים בשמי האזור. אזור סרוואח ורכס הרי "הילאן" נחשבים למוקדים מרכזיים לפריסת מערכות ההגנה האווירית של הכוחות המזוינים של תימן, ובעבר כבר בוצעו מאזורים אלה פעולות נגד כלי טיס בלתי מאויישים אמריקאיים.

פעילים ומשתמשים מקומיים פרסמו תמונות של שרידי הכטב"ם, המציגות חלקי גוף מפוזרים ותחמושת באזור מדברי ממזרח ל"אל-ואדי". בין השרידים שפורסמו ניתן לזהות חלקים ממכל הדלק ורכיבים נוספים של המל"ט המתקדם.

התמונות שפורסמו מראות גם כי לפחות חלקים מטילי "AGM-114R9X" נמצאו באתר ההתרסקות - טילים הנחשבים לגרסה מיוחדת ומותאמת של משפחת טילי "הלפייר", אשר תוכננו לתקיפות מדויקות במיוחד. כלי התקשורת "Defense Line" דיווח בציטוט מתושבים מקומיים כי נשמעו פיצוצים נרחבים בשמי העיר.

עד כה, גורמים אמריקאיים לא פרסמו תגובה רשמית לדיווחים הללו, ולא נמסרו פרטים נוספים על ממדי האירוע או על נסיבותיו המדויקות. האירוע מתרחש על רקע מתיחות מתמשכת באזור, כאשר ממשל טראמפ שוקל לחדש יחסים עם אריתריאה בשל חשיבותה האסטרטגית בים סוף מול תימן.

יצוין כי בשבועות האחרונים התגברו החששות בישראל מפני הסלמה אפשרית של החות'ים בים סוף. כזכור, בישראל חוששים כי החות'ים יחסמו את מצר באב אל מנדב כ"תג מחיר" על המצור האמריקני על מצרי הורמוז, צעד שיהווה איום משמעותי על חופש השיט באזור.