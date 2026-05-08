כטב"ם אותר על גג בית ספר בנהריה: חבלנים פינו את המקום

כלי טיס בלתי מאויש אותר הבוקר (שישי) על גג בית ספר בנהריה, בהפרה נוספת של הסכם הפסקת האש עם ארגון הטרור חיזבאללה. הכטב"ם התגלה ללא שנגרם נזק או נפגעים, אך האירוע מעלה שאלות חמורות על יעילות ההסכם ועל המשך הפרותיו החוזרות ונשנות.

שוטרי מרחב אשר וחבלני מחוז חוף הוזעקו לזירה מיד לאחר הגילוי. הכוחות פינו את בית הספר והחלו בפעולות מקצועיות לנטרול ופינוי כלי הטיס. על פי הערכות ראשוניות, מדובר בכטב"ם שנשלח מלבנון במהלך תקופת "הפסקת האש", אך הנושא עדיין נמצא בבדיקה מעמיקה של גורמי הביטחון.