האמירויות: הכטב"מים שתקפו את המתקן הגרעיני הגיעו מעיראק

איחוד האמירויות הערביות מסרה היום (שלישי) כי הכטב"מים שתקפו את תחנת הכוח הגרעינית בראכה הגיעו מכיוון עיראק. מדובר שלושה כטב"מים שוגרו מהגבול המערבי של המדינה, כאשר שניים מהם יורטו בהצלחה על ידי מערכות ההגנה האווירית.

הכטב"ם השלישי הצליח לחדור לשטח המדינה ופגע בגנרטור חשמלי הממוקם מחוץ להיקף הפנימי של תחנת הכוח הגרעינית בראכה. הפגיעה גרמה לפריצת שריפה במקום, אך על פי הודעת לשכת המדיה של אבו דאבי, באירוע לא היו נפגעים ולא נרשמה השפעה על רמות הבטיחות הרדיולוגיות בתחנה.

מהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית נמסר כי גנרטורים לשעת חירום של דיזל מספקים כעת חשמל ל"יחידה 3" של התחנה. הסוכנות קראה ל"איפוק צבאי מרבי" בסמוך למתקנים גרעיניים והדגישה כי היא עוקבת מקרוב אחר המצב. גורמים רשמיים באבו דאבי הבהירו כי הם חוקרים את מקור התקיפה וכי למדינה זכות מלאה להגיב על "מתקפות טרור" כאלה.

איראן: "ישראל וארה"ב מבצעות תקיפות ומייחסות אותן לנו"

במקביל לשיגורים, איראן טענה האשמות חריפות כלפי ישראל וארצות הברית. גורם רשמי בטהראן טען כי שתי המדינות עומדות מאחורי התקיפות שפקדו לאחרונה את איחוד האמירויות, וכי מדובר בניסיון מתוכנן לייחס את הפעולות הצבאיות לרפובליקה האיסלאמית.

כעת מתברר, על פי הודעת איחוד האמירויות כי מי ששיגר את הכטב"מים לא היה איראן, ולא ישראל, אלא המיליציות בעיראק.