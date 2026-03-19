בבלי
דיווח דרמטי: מטוס קרב אמריקאי מדגם F-35 נפגע מאש איראנית

מטוס קרב אמריקאי מדגם F-35 ביצע נחיתת חירום בבסיס אמריקאי במזרח התיכון לאחר שנפגע, ככל הנראה, מאש איראנית | דובר פיקוד המרכז של ארצות הברית מסר כי המטוס היה “במהלך משימת לחימה מעל איראן” כאשר נאלץ לבצע נחיתת חירום (בעולם)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

לפי דיווח של רשת CNN, מטוס קרב אמריקאי מדגם F-35 Lightning II ביצע נחיתת חירום בבסיס אמריקאי במזרח התיכון לאחר שנפגע, ככל הנראה, מאש איראנית. כך לפי שני מקורות המעורים בפרטים.

קפטן טים חואקינס, דובר פיקוד המרכז של ארצות הברית, מסר כי המטוס החמקן מהדור החמישי היה “במהלך משימת לחימה מעל איראן” כאשר נאלץ לבצע נחיתת חירום. הוא הדגיש כי “המטוס נחת בבטחה, והאירוע נמצא תחת חקירה”, והוסיף כי “המטוס נחת בשלום, והטייס במצב יציב”.

מקרה ראשון מתחילת המלחמה

אם אכן יתברר שהפגיעה נגרמה מאש איראנית, יהיה זה המקרה הראשון שבו איראן מצליחה לפגוע בכלי טיס אמריקאי מאז תחילת המלחמה בסוף חודש פברואר.

במהלך העימות מפעילות הן ארצות הברית והן ישראל מטוסי F-35, הנחשבים מהמתקדמים בעולם ועלותם עולה על 100 מיליון דולר ליחידה.

נחיתת החירום מגיעה על רקע הצהרות של בכירים אמריקאים שטוענים להצלחה רחבה במערכה נגד איראן. שר ההגנה פיט הגסת' אמר כי ארצות הברית “מנצחת באופן מכריע”, וכי מערכות ההגנה האווירית של איראן “נמחצו”.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר