במהלך טיסה מתל אביב לבנגקוק, תינוק כבן שנתיים חש ברע | צוות המטוס פעל באופן מיידי בהתאם לנהלים, ובתיאום עם הגורמים הרפואיים הוחלט לבצע נחיתת חירום באדיס אבבה | עם הנחיתה, הנוסעים הרלוונטיים הופנו למרפאה מקומית בנמל התעופה, שם עברו בדיקות וקיבלו טיפול רפואי (תעופה)
מטוס קרב אמריקאי מדגם F-35 ביצע נחיתת חירום בבסיס אמריקאי במזרח התיכון לאחר שנפגע, ככל הנראה, מאש איראנית | דובר פיקוד המרכז של ארצות הברית מסר כי המטוס היה “במהלך משימת לחימה מעל איראן” כאשר נאלץ לבצע נחיתת חירום (בעולם)
טיסת פנים בארצות הברית נאלצה לסטות ממסלולה ולנחות עקב איום על פצצה במטוס | לאחר הנחיתה בנמל, כוחות ביטחון עלו לטיסה והורידו ממנה בכוח את אחד הנוסעים, תוך כדי שכולם התבקשו להרים ידיים באוויר ולהוריד ראשים | צפו בתיעוד החריג (תעופה)
טיסת אל על לבודפשט, נאלצה לשוב על עקבותיה ולנחות חזרה בישראל זמן קצר לאחר ההמראה, בעקבות חשש לסדק באחד החלונות בתא הטייס שהתגלה במהלך הטיסה | הטיסה ביצעה פניית פרסה באוויר ושבה לנחיתה מבוקרת בנתב"ג בהתאם לנהלי הבטיחות של החברה | הנחיתה עברה בשלום (תעופה)
טיסה פנימית בתוך ניגריה של חברת התעופה הניגרית 'אריק אייר' הפכה לזירת אימה לאחר שהנוסעים והצוות שמעו פיצוץ חזק מכיוון אחד המנועים | המטוס סטה ממסלולו ונחת נחיתת חירום בדרך | הנוסעים ירדו בשלום, אך החוקרים נדהמו לגלות כי אחד המנועים התפוצץ באוויר ויצא מכלל שימוש (תעופה)
טיסה שגרתית מפריז לאטלנטה חוותה רגעי דרמה לאחר שריח חריג החל להתפשט בתא הנוסעים זמן קצר לאחר ההמראה | הריח, על פי הדיווחים, "גרם לכאבים באפם ואוזניהם של הנוסעים" | הטיסה, שפעלה מפריז שארל דה גול לאטלנטה, נחתה מאוחר יותר בשלום כאשר שירותי החירום היו בכוננות כאמצעי זהירות בנמל התעופה הית'רו בלונדון (תעופה)
מטוס Beechcraft 350 King Air (XC-LQV) ביצע נחיתת גחון בנמל התעופה ריינוסה גנרל לוסיו בלנקו (REX) שבמקסיקו | במהלך הגישה לנחיתה, ביום רביעי האחרון, כן הנסע לא נפרס כראוי, מה שאילץ את הצוות לבצע תמרון חירום ולנחות ללא הגלגלים | כוחות החירום נערכו בצידי המסלול | לנוסעים והצוות - שלום | כך נראו רגעי הנחיתה הדרמטיים | צפו (תעופה)
לפנות בוקר בוצע הפינוי הרפואי הראשון בתולדותיה של נאס"א מהחלל, לאחר שאחד מאנשי צוות תחנת החלל הבינלאומית דיווח על בעיה רפואית | הקפסולה נחתה במי האוקיינוס השקט, מול חופי סן דייגו שבקליפורניה, פחות מ-11 שעות לאחר שהצוות עזב את תחנת החלל (בעולם)
מסוק המשמש להעברת עובדים לאסדות נפט וגז בברזיל נאלץ לבצע נחיתת חירום בים - כל שמונת הנוסעים חולצו בשלום וללא פגע | על פי חיל הים הברזילאי, הופעל מבצע חיפוש והצלה וכלי טיס נשלח למקום כדי לבצע את החילוץ | חיל הים אישר כי חילץ שמונה אנשים שהיו מעורבים בתקרית | צפו בתיעוד מרגעי החילוץ (תעופה)
נוסעת בטיסת נוסעים בין צרפת לאי קורסיקה הסמוך תיארה את האימה שאחזה בה בזמן שאחד ממנועי המטוס כשל | לאחר פיצוץ עז, החל המטוס לאבד חצי מגובהו תוך עשר דקות | המטוס נחת לבסוף ללא פגע, אך הנוסעים יזכרו זאת לכל ימיהם (חדשות, תעופה)
טיסה שגרתית שיצאה אמש מאיסטנבול לקזחסטן הפכה לסוערת במיוחד, לאחר שהמטוס נאלץ לסטות ממסלולו ולנחות כ-1,300 קילומטרים מהיעד המקורי | חלק מהנוסעים זעמו וסירבו לרדת מהמטוס | המשבר נפתר רק לאחר התערבות הקונסוליה הרוסית והתחייבות החברה שתדאג להם ללינה ולטיסות המשך (תעופה)
מטוס קל סטה מהמסלול בפארה דה מינאס שבברזיל, לאחר שחווה כשל מנוע במהלך ההמראה | במהלך ההמראה, המטוס חצה את גבולות המסלול, והתקדם לעבר אזור קרוב לבתים, מה שעורר חשש בקרב תושבי האזור | תיעוד דרמטי שצולם על ידי תושב מקומי מראה את כלי הטיס קרוב מאוד לבתים | צפו בתיעוד (תעופה)
פרקליטות התחבורתית בצפון-מערב רוסיה הודיעה כי פתחה בחקירה בעקבות נחיתת חירום שביצע מטוס נוסעים בנמל התעופה במדינה | הנחיתה בוצעה בשלום, אך במהלך העצירה המטוס 'גלש' מעבר לגבולות מסלול הנחיתה | כל הנוסעים ואנשי הצוות פונו בבטחה באמצעות מגלשות חירום, ולא דווח על נפגעים (תעופה)
טיסות של ארקיע וסאן דור הישראליות שהיו דרכם למונטנגרו נאלצו לבצע היום נחיתות חירום באלבניה | טייסי שתי החברות ניסו פעמיים לנחות בנמל התעופה של מונטנגרו ולאחר שמזג האוויר לא איפשר זאת נאלצו לנחות בטיראנה שבאלבניה (תעופה)
נוסעי טיסה של דלתא איירליינס, חוו רגעי בהלה לאחר שנוסע תיעד ניצוצות יוצאים מאחד המנועים, הטיסה נאלצה לחזור לשדה התעופה באטלנטה, ג'ורג'יה | במקרה נוסף, מטוס של דלתא ביצע נחיתת חירום לאחר שאחד מתנורי המטבח עלה באש זמן קצר לאחר ההמראה (תעופה)
טיסת קונדור מקורפו לדיסלדורף ביצעה במוצאי שבת נחיתת חירום בברינדיזי שבאיטליה לאחר תגובה חריגה במנוע, שגרמה ללהבות נראות לעין | למרות החרדה הקשה, המטוס, ועליו 273 נוסעים ושמונה אנשי צוות, נחת בשלום ללא נפגעים | החברה מסרה כי דאגה ללינת הנוסעים ושלחה למחרת מטוס חלופי שהשלים את המסלול לגרמניה (בעולם)