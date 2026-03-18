לקראת פלישה קרקעית באיראן? המארינס שבדרך - והרמז של הבכיר

מנהיג הרוב בסנאט, ג'ון ת'ון, אמר כי הוא אינו שולל את האפשרות של שליחת כוחות קרקע לאיראן. בתשובה לשאלות בנוגע לצורך בכוחות קרקעיים כדי לפרוץ את המצור במצר הורמוז, השיב ת'ון כי אינני שולל דבר, כך לפי דיווח ברשת CNN.

לדבריו, הוא מאמין כי החלטה כזו צריכה להתקבל על ידי מתכנני המלחמה, אם כי ציין כי לפי המידע שבידיו כרגע, הממשל אינו שוקל מהלך כזה באופן מיידי. ת'ון הוסיף כי הוא סמוך ובטוח שהממשל והנהגת הצבא יצליחו בסופו של דבר לפתוח את נתיבי השיט במצר.

במקביל, יו"ר ועדת המודיעין של הסנאט, טום קוטון, יצא להגנת התנהלות המערכה ודחה את הביקורת על קצב ההתקדמות. קוטון טען כי מי שטוען שהצבא האמריקני שקוע בביצה או שהנשיא ייכשל מול האיום האיראני במצר הורמוז, טועה בדומה למי שהיה מבקר את הגנרל אייזנהאואר על כך שלא הגיע לברלין שבועיים לאחר הנחיתה בנורמנדי.

קוטון הוסיף כי בהתבסס על שיחותיו עם הנשיא והבנת היכולות הצבאיות של איראן, הוא צופה שהמבצע יימשך שבועות ולא ימים, כאשר כעת המערכה נמצאת רק בשבועות הראשונים שלה.

במישור התקציבי, ציין ת'ון כי קיימת ציפייה בקונגרס לקבלת בקשה מהממשל לתוספת מימון עבור הפעילות הצבאית באיראן. הוא הבהיר כי המחוקקים ערוכים לבחון את הבקשה ברגע שתוגש, אם כי טרם נחשפו הפרטים המלאים של הדרישות התקציביות הצפויות.

ביום שישי שעבר, דווח כי משרד ההגנה האמריקני הורה על פריסה רחבת היקף של כוחות מארינס וספינות מלחמה לעבר המזרח התיכון, בתגובה להסלמה בעימות עם איראן. הכוח החדש כולל כ-2,500 נחתי מארינס מיחידת המשלחת ה-31 (31st MEU) וכ-2,500 מלחים נוספים, העושים את דרכם לאזור על גבי ספינת התקיפה האמפיבית USS Tripoli ושתי ספינות תובלה נוספות.

שר ההגנה, פיט הגסת', אישר את המהלך לבקשת פיקוד המרכז של ארה"ב, במטרה לחזק את הנוכחות הצבאית מול האיומים האיראניים על נתיבי הסחר הימיים.

הפריסה מגיעה בשעה שהנשיא דונלד טראמפ מאותת על החרפת הצעדים הצבאיים. בראיון שהעניק לאחרונה אמר הנשיא כי הצבא מתכנן להכות את איראן "חזק מאוד" במהלך השבוע הקרוב