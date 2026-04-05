יומיים אחרי הפלת מטוס הקרב F-15E האמריקני באיראן, הבוקר, הנווט שנעדר ואחריו התנהלו חיפושים נרחבים באמצעות מאות לוחמי קומנדו - אותר וחולץ ב"מבצע נועז" | טראמפ אישר וכתב: "הוא בידינו!" וסיפר כי "הוא בריא ושלם" (חדשות, בעולם)
450 הקילוגרמים של אורניום מועשר אשר בידי איראן הם ככל הנראה הנעלם הגדול ביותר של המלחמה הנוכחית |ישראל וארה"ב מעריכות היכן נמצא האורניום המועשר, אך ייתכן גם כי איראן תנסה להטעות את ישראל וארה"ב באמצעים שונים | מבצע קומנדו מתברר יותר ויותר כאופציה היחידה שנותרה כדי להשיג את החומר יקר הערך (חדשות)
במשך שלושה ימים הם עקבו מן השמיים, אוספים כל פרט מידע אחר מבוקשים, נשקים וכוונות לפגע - עד לרגע הפריצה אל הכפר הסמוך לעיר החרדית | מפקד לוחמי הקומנדו גדס"ר 7810, שהגיעו להגנה על העיר מודיעין עילית, מדברים על השליחות, הניתוק מהבית והמפגש המורכב עם האוכלוסייה (צבא וביטחון)
חודשיים חלפו מאז פתחה ישראל במלחמה מול איראן, והכתה את משטר האייתוללות במכה ניצחת בחסדי שמיים | דיווח מדהים חושף פרטים חדשים על ההכנות הישראליות למבצע עם כלביא, ועל אופן הפעולה של המוסד בשטח איראן, שהדהים את כל העולם | הגיוס למוסד, שמות הקוד המיוחדים, החדרת הנשק לאיראן, האימונים לצוותי הקומנדו, פריסת החוליות בליל המתקפה, והמבצע הנועז בפורדו - שנגנז | מיוחד (מגזין)
סערה פרצה בממלכה המאוחדת בימים האחרונים לאחר שמשרד ההגנה הבריטי חשף פרטי מידע מסווגים שעלולים לסכן את הכוחות המיוחדים של בריטניה | לוחמים לשעבר ביחידות המיוחדות טענו כי מדובר ב"הפרה מחפירה של הכללים הרגישים ביותר של הממשלה עצמה, המועילה לאויבנו" (בעולם)