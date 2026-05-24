חקירה רגישה התנהלה בשבוע שעבר נגד קצין המשרת ביחידת הקומנדו "אגוז", תחת חשדות חמורים לפגיעה בביטחון המדינה. החקירה נפתחה לאחר שמרכבו הפרטי של הקצין נגנב ציוד צבאי רגיש במיוחד, כך דווח היום (ראשון).

הציוד שנעלם כלל אפוד מגן, מחסניות תחמושת וכן מכשיר קשר זעיר בעל סיווג ביטחוני גבוה. דווקא מכשיר הקשר המסווג הוא שהעמיד את הקצין בחזית חקירה פלילית מורכבת, כאשר הסיכון לביטחון המדינה שנוצר בעקבות אובדנו הוערך כחמור במיוחד.

מתלונה למשטרה לחקירה פלילית

האירוע החל כאשר הקצין שוחרר באופן זמני מהלחימה ברצועת עזה בעקבות פציעה שאינה מבצעית, והגיע לעורף לצורך קבלת טיפול רפואי. כאשר גילה כי רכבו נפרץ והציוד הצבאי נעלם, מיהר להגיש תלונה בתחנת המשטרה על הגניבה.

אלא שהצעד הזה הוביל לתפנית בלתי צפויה: בעקבות הדיווח נפתחה נגדו חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) בחשד לפגיעה בביטחון המדינה. מדובר בעבירה פלילית קשה שהעונש המרבי עליה בחוק עלול להגיע לעשר שנות מאסר, כאשר הקצין הופתע לחלוטין מהכיוון הפלילי והביטחוני שקיבל המקרה.

בשלב מסוים של החקירה אף עלתה האפשרות להגשת כתב אישום חמור נגד הקצין, שמצא עצמו עובר ממעמד של נפגע גניבה למעמד של חשוד בעבירת ביטחון. החקירה התמקדה בשאלה כיצד הגיע ציוד מסווג לרכב פרטי, ומדוע לא נשמר כנדרש.

מעבר למסלול משמעתי

למרות חומרת החשדות הראשוניים והחקירה המורכבת שהתנהלה, חלה התפתחות משמעותית בתיק. בעקבות שיחות והבנות שהושגו בין הגורמים המעורבים בפרשה לבין היחידה החוקרת, מסתמן כעת כי העניין לא יתפתח לכדי הליך פלילי בבית דין צבאי.

על פי הערכות, התיק צפוי להתברר ולהיות מטופל במסגרת הדין המשמעתי הפנימי של הצבא. מדובר בשינוי מגמה משמעותי שמקל על הקצין, אך עדיין מותיר אותו בפני הליך משמעתי שעשוי לכלול סנקציות צבאיות.

מדובר צה"ל מסר בתגובה רשמית לאירוע: "בעקבות המקרה נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יועברו ממצאיה לבחינת הפרקליטות הצבאית. מטבע הדברים לא נוכל לפרט בנוגע לחקירה מתנהלת".

בצה"ל הדגישו כי "הסיכון לביטחון המדינה שנוצר בעקבות אובדן מכשיר הקשר הרגיש נלקח בחשבון ובא לידי ביטוי בניהול החקירה".