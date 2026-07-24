( צילום: סנטקום )

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע לפנות בוקר (שישי) על השלמת סבב תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות באיראן. לילה נוסף ברציפות שבו תוקפים כוחות אמריקניים יעדים איראניים, במסגרת מערכה רחבת היקף שהחלה לפני כשבוע וחצי.

על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז, התקיפות כוונו נגד שורת יעדים אסטרטגיים ורגישים: מרכזי פיקוד צבאיים, מתקני אחסון של כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים), רשתות תקשורת, אתרי מעקב חופיים ויכולות ימיות. המטרה המוצהרת היא "לצמצם את האיום שאיראן מהווה על כלי שיט ועל הסחר במצר הורמוז". פיצוצים נרחבים ברחבי איראן במהלך הלילה, בין השעות 02:00 ל-04:30 לערך, דיווחו כלי תקשורת איראניים וסוכנויות ידיעות מקומיות על הדי פיצוצים עזים במספר מוקדים במדינה. במחוז ח'וזסתאן, בדרום-מערב איראן, נשמעו פיצוצים במרחב העיר אהוואז, וסגן מושל המחוז מסר כי טילים אמריקניים פגעו באזור. פיצוצים נוספים דווחו סמוך לערים אנדימשק ואמידיה. החשוד הנוסף: חרדי נעצר בחשד להצתת בית הקפה שפתוח בשבת שאול כהנא | 22.07.26 בדרום איראן ובאזור המפרץ דווח על פיצוצים ממערב לעיר הנמל בנדר עבאס, וכן בחוף הדרומי של האי קשם במחוז הורמוזגאן. במקביל, הדי פיצוצים נשמעו גם בעיר ח'ורם אבאד במרכז המדינה, ובבירה טהראן הופעלו מערכות ההגנה האווירית כדי ליירט "איום עוין", כך על פי סוכנות "נור נויז" המקומית.

טראמפ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

טראמפ: "המחיר יעלה כל לילה"

ההנהגה האמריקנית הבהירה כי איראן תישא בהשלכות הכלכליות והצבאיות של המערכה. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הצהיר כי "כל נזק לספינות, מטען וכדומה - ישולם מכסף איראני שבשליטת ארה"ב", והגדיר צעד זה כ"דבר ההוגן והצודק לעשות" אל מול נזקים שעשויים להיות משמעותיים.

שר החוץ האמריקאי, מרקו רוביו, הדגיש את הפגיעה האנושה בצבא ובכלכלה האיראנית: "הם מאבדים משגרים ורדארים כל לילה, בסיס התעשייה הביטחונית שלהם הושמד, והם סובלים מנזקים של מיליארדי דולרים". רוביו הבטיח כי המחיר שאיראן משלמת יעלה בכל לילה עד שתתעשת.

בצבא ארה"ב הדגישו כי במהלך שלושת החודשים האחרונים, איראן תקפה יותר מ-30 כלי שיט מסחריים שעוברים במצר הורמוז, הנתיב החיוני לסחר אזורי ועולמי. למרות התוקפנות האיראנית, הבהירו בפיקוד המרכז כי מצר הורמוז נותר פתוח למעבר כלי שיט מסחריים, וכי מאז תחילת מאי סייעו כוחות CENTCOM בהקלת המעבר של כ-900 כלי שיט מסחריים ו-450 מיליון חביות נפט גולמי דרך המצר הרגיש.

בישראל: פתיחת מקלטים ציבוריים

על רקע ההסלמה החריפה במערכה בין ארה"ב לאיראן, והחשש כי טהראן תגיב בירי לעבר ישראל בסוף השבוע, הודיעו העיריות רמת גן, כרמיאל ואילת על פתיחת מקלטים ציבוריים. ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, הנחה את אגף הביטחון והחירום להיערך, וציין כי "הסיכון לירי טילים מאיראן בסוף השבוע גדל וכבר אינו זניח".

עם זאת, יצוין כי הנחיות פיקוד העורף הרשמיות נותרו בשלב זה ללא שינוי, ואין הגבלות על הפעילות ברחבי הארץ. גורמים במערכת הביטחון מעריכים כי קיים תרחיש לפיו איראן תנסה לגרור את ישראל לעימות צבאי רחב, ואולי אף לבחור לפעול ראשונה במהלך יזום.

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס מחר (שישי) את הקבינט המצומצם, באופן די חריג לימי שישי, וזאת על רקע היערכות נרחבת במערכת הביטחון לאפשרות של הסלמה ביטחונית כבר במהלך סוף השבוע הקרוב. שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר עם צאת הצום: "נערכים לכל אפשרות. אם איראן תתקוף את ישראל - היא תספוג מהלומה מוחצת".

טראמפ: "קרוב להחלטה על מתקפה מסיבית"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר היום (חמישי) כי הוא קרוב לקבל החלטה בנושא איראן, ועל הפרק מתקפה מסיבית שתהיה גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר. הדברים נאמרו בשיחה עם העיתונאי ברק רביד מחדשות 12.

"אנחנו ערוכים לכך באופן מלא", הבהיר הנשיא האמריקני, והוסיף כי "ישראל תצטרף בתוך 2 דקות אם אבקש ממנה, אבל אנחנו לא צריכים אף אחד". דבריו של טראמפ מגיעים על רקע הסלמה חסרת תקדים במזרח התיכון, כאשר כוחות אמריקניים ממשיכים לתקוף מטרות איראניות בלילות רצופים.