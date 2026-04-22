יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי הגיב היום (רביעי) לסרטון המזעזע של כתבת ערוץ 12 ענבר טוויזר, שבו תועדו נערים חסידיים המבקשים תרומות להכנסת כלה. בתגובה חריפה, מסר דרעי כי "עם ישראל תמיד התאפיין בסימנים מיוחדים: רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים".

"האירוע החמור שקרה היום לא מסמל את עם ישראל", הבהיר יו"ר ש"ס, "ולכן דווקא היום אנחנו חייבים לעשות את ההפך. להיות רחמנים וגומלי חסדים". דרעי לא הסתפק בדברים בלבד - הוא תרם באופן מיידי 1,000 שקלים לאותה משפחה נזקקת עבור הכנסת הכלה.

בהמשך דבריו, קרא יו"ר ש"ס לציבור הרחב להצטרף למעשה הצדקה. "אני קורא לכל אחד ואחת מהציבור לתרום גם הוא למשפחה ולצדקה", מסר דרעי, תוך שהוא מדגיש את הערכים המרכזיים של עם ישראל.