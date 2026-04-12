משלחת אופוזיציה בהונגריה לקראת הבחירות בישראל

היום (ראשון) מתקיימות בחירות גורליות בהונגריה, כאשר מפלגתו של ראש הממשלה המכהן ויקטור אורבן נמצאת בפיגור על פי רוב הסקרים ועשויה לאבד את השלטון אחרי שש עשרה שנה. מפלגה חדשה עם קשרים הדוקים יותר לאיחוד האירופי צפויה לעלות לשלטון במדינה האירופית.

על רקע זה, משלחת ישראלית של מכון אידאה - גוף של הקרן החדשה - שוהה בימים אלה בהונגריה במטרה ללמוד מהמהפך האפשרי שם על מהפך דומה בישראל. כך נמסר מהעיתונאי עמית סגל, המשלחת כוללת שני חברי כנסת מהאופוזיציה: אורית פרקש ממפלגת 'ישר!' של גדי איזנקוט, ואיתן גינזבורג מ'כחול לבן'. בנוסף, משתתפים במשלחת פרופסורים למשפט חוקתי ממחאת קפלן.

מהקרן החדשה נמסר כי המטרה המוצהרת של המשלחת היא לעקוב אחר מערכת בחירות העוסקת בעתיד הדמוקרטיה הליברלית. אולם הקשר למערכת הבחירות הצפויה בישראל ברור: שני המקרים עוסקים בראש ממשלה ותיק מהימין המתמודד מול קואליציה מגוונת של מפלגות.

המשלחת להונגריה מגיעה על רקע סקרים המצביעים על מצב מורכב בזירה הפוליטית הישראלית. על פי סקר אחרון של מכון 'מאגר מוחות', 'הליכוד' בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיכה להיות המפלגה הגדולה בישראל עם 25 מנדטים, ואילו 'בנט 2026' במקום השני עם 23 מנדטים. ש"ס היא המפלגה השלישית בגודלה עם 10 מנדטים.

בהקשר זה, מעניין לציין כי בשבוע שעבר פרסמה מפלגת 'בנט 2026' על שתי מנכ"ליות שמצטרפות לרשימה - לירן אבישר בן חורין וקרן טרנר, שתיהן בעלות ניסיון ניהולי רב בממשלה. נפתלי בנט הצהיר אז כי "היום אנחנו מתחילים לחשוף את נבחרת התיקון של ישראל".

המשלחת להונגריה משקפת את הניסיון של האופוזיציה ללמוד מניסיון בינלאומי כיצד להתמודד מול ראש ממשלה ותיק.