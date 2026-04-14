הכתב הצבאי של מאקו: "דודי התחתן עם גרמנייה - זה ניצחון"

סערה ציבורית פרצה בעקבות דבריו של שי לוי, הכתב הצבאי של אתר מאקו (מבית ערוץ 12), שהתייחס בשידור לנישואי דודו לגרמנייה נוצרייה. הדברים, שנאמרו על רקע היותו נכד לניצולי שואה, עוררו גל תגובות זועמות בציבור החרדי והדתי.

"אני רוצה להגיד דווקא משהו אחר", מסר לוי בשידור. "כנכד לניצולי שואה מפולין ומרומניה - סבא שלי איבד בעצם חוץ מדוד את כולם - והם עלו לארץ. בעצם הניצחון, החיים, העוצמה של העם הזה, כי הם עלו לארץ והם הכירו אחד את השני, הגיעו ממדינות שונות".

לוי המשיך והבהיר: "והבן שלהם, דוד שלי, טס יום אחד לגרמניה ככתב ספורט של מעריב, הכיר שמה גרמנייה נוצרייה והם התחתנו ויש להם נכדים שם. ואני מסתכל על זה כניצחון של החיים בסופו של דבר, כניצחון של העוצמה, של הרוח של העם הזה. לי זה גאווה".

"זלזול בזיכרון השואה"

הדברים עוררו תגובות חריפות בציבור החרדי והדתי, בעקבות דבריו הכוללים זלזול בזיכרון השואה ובערכי היהדות. בציבור המסורתי מציינים כי נישואי תערובת נתפסים כהמשך להשמדה הרוחנית של העם היהודי, ולא כ"ניצחון" כפי שהציג הכתב.

יצוין כי התקרית מצטרפת לשורה של מקרים אחרונים שבהם ערוץ 12 מצא עצמו במרכז מחלוקות עם מורשת ישראל. לפני תקופה הודיעה סיעת ש"ס כי לא תתראיין יותר בערוץ, בעקבות פגיעה וזלזול בזכרו של הבבא סאלי זיע"א.