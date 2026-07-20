גמר המונדיאל הוא משחק הכדורגל החשוב והנצפה ביותר בעולם, המסיים את טורניר גביע העולם ומכתיר את האלופה העולמית החדשה. המונדיאל 2026 צפוי להיות אירוע היסטורי במיוחד, שכן זהו הטורניר הראשון שיתקיים בשלוש מדינות מארחות במקביל - ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, והראשון שיכלול 48 נבחרות במקום 32.

משחק הגמר של המונדיאל מהווה את שיא האירוע הספורטיבי הגדול בעולם, כאשר מיליארדי צופים ברחבי העולם עוקבים אחר המשחק בשידור חי. הגמר צפוי להתקיים ביום ראשון, 19 ביולי 2026, באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי שבארצות הברית, אצטדיון שיכול להכיל למעלה מ-82,000 צופים.

ההיסטוריה של גמר המונדיאל מלאה ברגעים בלתי נשכחים, החל מהניצחון הראשון של אורוגוואי ב-1930 ועד לזכייה האחרונה של ארגנטינה בקטאר 2022. ברזיל היא הנבחרת המצליחה ביותר בהיסטוריה עם חמישה תארים, ואחריה גרמניה ואיטליה עם ארבעה תארים כל אחת. ארגנטינה וצרפת זכו בתואר שלוש פעמים כל אחת.

המונדיאל 2026 יהיה שונה מקודמיו גם במבנה התחרות, עם הרחבת מספר הנבחרות המשתתפות ל-48. שינוי זה צפוי להביא לייצוג רחב יותר של יבשות שונות ולהגדיל את התחרותיות בדרך לגמר. סך הכל יתקיימו 104 משחקים במהלך הטורניר, לעומת 64 משחקים בפורמט הקודם.

הערים המארחות את המשחקים יפוזרו על פני שלוש המדינות, כאשר מקסיקו סיטי, גוודלחרה ומונטריי ימארחו משחקים במקסיקו, טורונטו וונקובר בקנדה, ו-11 ערים בארצות הברית כולל ניו יורק, לוס אנג'לס, מיאמי ודאלאס. זהו המונדיאל הראשון שמתקיים בצפון אמריקה מאז ארצות הברית אירחה את הטורניר ב-1994.

ההכנות לקראת גמר המונדיאל 2026 כוללות שיפוצים נרחבים של אצטדיונים, פיתוח תשתיות תחבורה ואירוח, והכשרת אלפי מתנדבים. הפדרציה הבינלאומית לכדורגל (פיפ"א) מעריכה שהאירוע יניב הכנסות שיא ויושך מיליוני תיירים לשלוש המדינות המארחות.