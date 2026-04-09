בבית המשפט במנהטן הודה אמש המחבל בכוונה לרצוח כמה שיותר יהודים ביום השנה לטבח ה-7 באוקטובר ולבצע פיגוע תופת במרכז העולמי של חב״ד | כל הפרטים על המצוד הדרמטי, ההקלטות המפלילות והעונש הכבד שצפוי למחבל (חרדים)
ערנות המשטרה והסובבים בקרבת מרכז חב"ד העולמי בניו יורק הובילו הלילה למעצר חשוד, שהסתובב לפי הדיווחים עם סכין מצ'טה גדולה, והיה מעורב בניסיון דקירה | הרקע לפי שעה אינו ברור | צפו בתיעוד מרגעי המעצר (חרדים)
בבניין דירות בשכונת קראון הייטס בברוקלין, שבו מתגוררים חלק מתלמידי הישיבה המרכזית של חב"ד, פרצה שריפת ענק חריגה בהיקפה הלילה. דירה בקומה הרביעית נשרפה לחלוטין, והאש הבוערת נראתה היטב גם בחוץ במשך דקות ארוכות (חרדים)
מאות השתתפו לפני שעה קלה במסע ההלוויה של המוזיקאי החב"די הנודע ר' אבי פיאמנטה ז"ל שנפטר בעש"ק בניו יורק | ארונו עבר בחזית מרכז חב"ד העולמי 770 בניו יורק, ארה"ב, בדרך לקבורה באה"ק | מסע ההלוויה בארה"ק ייצא מחר יום שני, מביתו רחוב לוח היום יום 2 כפר חב"ד, בשעה 13 בצהרים בדרכה להר הזיתים בירושלים (חרדים)
לרגל יום ההילולא של הרבי מחב"ד
זצ"ל
– עם 10
עובדות והנהגות מרתקות
על דמותו הייחודית של הרבי |
מה התפילה שהייתה
חביביה על הרבי?
איגרת הניחומים הפלאית
שנשלחה בדיוק בזמן |
היציאה לחו"ל
כדי ללמד תורה, וערמות המכתבים שעל מיטתו |ומדוע לא ביקש הרבי מחמיו זצ"ל להיפקד בזש"ק? - ונפלאותיו לבני אדם
(יהדות
ואקטואליה)
קנדה הסגירה הלילה (בין שלישי לרביעי) לארצות הברית אזרח פקיסטני שתכנן לבצע פיגוע ירי המוני במרכז חב"ד העולמי בניו יורק בשנה שעברה | הוא נעצר על ידי הרשויות בקנדה כבר בספטמבר, וכעת הוסגר לארצות הברית ויועמד בה לדין (בעולם)