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ליד פחי האשפה

מחריד: גופת גבר בשנות ה-40 לחייו אותרה ברחוב ביפו - אין חשד לפלילים

גופת גבר אותרה הערב ליד פחי אשפה סמוך לאצטדיון בלומפילד בת"א | המשטרה פתחה בחקירת האירוע, בשלב זה אין חשד לפלילים | הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית | בשלב זה אין חשד לפלילים (משטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

אירוע חריב ביפו: גופת גבר אותרה הערב (שלישי) ליד פחי אשפה סמוך לאצטדיון בלומפילד בת"א. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, בשלב זה אין חשד לפלילים.

על פי הודעת המשטרה, התקבל הערב דיווח במוקד 100 של המשטרה על מציאת גופת אדם בשנות ה-40 לחייו ברחוב הפלך ביפו. עם קבלת הדיווח, כוחות משטרה וזיהוי פלילי הגיעו למקום והחלו באיסוף ממצאים מהזירה. הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית. בשלב זה אין חשד לפלילים.

לפני כחודש, הודיעה המשטרה כי מנהרת לה גארדיה נסגרה לתנועה ממערב למזרח עקב מציאת גופת גבר במקום. על פי הודעת המשטרה אז, אין חשד לפלילים.

בפברואר האחרון אותרה גופת גבר בן 27 מרמת גן על ידי שלושה נערים במהלך אימון טיפוס מצוקים בנחל עמוד. מחקירת המשטרה עלה כי המטייל ככל הנראה נפל אל מותו בשטח הסבוך והקשה למעבר.

גופהמשטרת ישראליפובבליהמכון לרפואה משפטית

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