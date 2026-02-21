נוסעת בריטית בת 89 נמצאה ללא רוח חיים על סיפון מטוס של איזיג’ט, לאחר שהועלתה למטוס בכיסא גלגלים בידי בני משפחתה, כך טענו נוסעים ששהו בטיסה | האירוע התרחש בסוף השבוע בטיסה ממלגה שבספרד לנמל התעופה גטוויק בלונדון, וגרם לעיכוב של כ-12 שעות בהמראה (תעופה)
ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הודיע כי מצא גופת חלל חטוף באזור נוסייראת שבמרכז רצועת עזה, אך לא החזירו לישראל תשובה האם הגופה תוחזר, רק אחרי הלחץ שהופעל בישראל, הודיעו ארגוני הטרור כי הם יחזירו את הגופה בצהריים (חדשות בארץ)
גופת נוסע סמוי נמצאה בנמל התעופה בצפון קרוליינה, בתוך תא כן הנסע של מטוס American Airlines שהגיע בטיסה מאירופה | הגופה אותרה על ידי טכנאי תחזוקה במהלך בדיקה שגרתית בהאנגר | היחידה לחקירות פליליות פתחה בחקירת נסיבות המקרה, אך בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על זהות הנוסע או שדה המוצא המדויק באירופה (תעופה)
אירוע ביזארי וחריג אירע בשבוע האחרון בצ'כיה כאשר אישה בת 88 ניצלה מקבורה בחיים לאחר שבוחנת רפואית קבעה בטעות כי היא מתה | האישה, החולה במחלה קשה, מאושפזת כעת בבית-חולים במצב קשה אך יציב, ואילו המשטרה חוקרת כיצד אירעה הטעות החמורה (בעולם)