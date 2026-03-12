חיל האוויר בגל תקיפות נרחב בלבנון: עשרות משגרים הושמדו ו-10 מפקדות טרור הופצצו בדאחייה תוך זמן קצר • חיל האוויר סיכל חוליות ירי וסגר מעגל על עשרות מטרות בזמן אמת • בצה"ל מבהירים: "נמשיך לפעול בעוצמה נגד חיזבאללה" (צבא וביטחון)
מאז הצטרפות חיזבאללה למערכה נגד ישראל, צה"ל על זרועותיו השונות פועל בעצימות רבה להשמדת יכולות הארגון ובסיסו, בין היתר באמצעות תקיפת מחבלי הארגון ותשתיותיו | לפני שעה קלה תקף חיל האוויר בלב רובע הדאחייה, כאשר כתב ערוץ טלוויזיה לבנוני "תיעד" את אחת מהתקיפות במהלך הדיווח | כך זה נראה (חדשות)
בצה"ל מבצעים הערכות מצב, מעלים כוננות ומגבים את מערך ההגנה האווירית, כשעל הפרק עומדות מספר אפשרויות בתגובה לחיסול אתמול של מספר 2 בחיזבאללה ורמטכ"ל הארגון, הייתם עלי טבטבאי | במקביל, בצה"ל נערכים גם לצאת לפעולה יזומה קצרה בלבנון כדי להרתיע את חיזבאללה ולפגוע ביכולותיו (חדשות)
בצעד דרמטי ומשמעותי כחלק מההסלמה בגזרה הצפונית, חיל האוויר תקף וחיסל בפרברי הדאחייה את רמטכ"ל ארגון הטרור | אחרי שבישראל אישרו את החיסול, בחיזבאללה הודו הערב בהצלחת החיסול אך באופן בולט - נמנעו לאיים בתגובה | החיסול המהדהד מהווה מכה קשה לארגון הטרור שאיבד מפקד בכיר שעבד בצללים ודחף את התעצמות הארגון לתגובה נגד ישראל (חדשות)
צה"ל תקף בשעת צהרים, לראשונה זה חמישה חודשים, מחבל מרכזי בארגון הטרור חיזבאללה ברובע הדאחייה בביירות | דובר צה"ל מסר כי התקיפה בוצעה "באופן ממוקד" | פיצוצים עזים נשמעו בבירת לבנון ועשן רב נראה מיתמר מהזירה | התקיפה תואמה עם ארצות הברית. נערכים לתגובה מצפון (אקטואליה)
בימים אלה מציינים שנה עגולה לימים הדרמטיים בחודש אלול ה'תשפ"ד, עשרה ימים שהכריעו את המערכה מקצה לקצה | לאחר כשנה של דשדוש ושתיקה ישראלית אל מול ההתגרויות של מחבלי חיזבאללה, חל בסייעתא דשמיא מהפך ביחסי הכוחות, וישראל הבהירה בכוח אש חסר תקדים כי לא תיתן לטרור לפעול בגבולה, ולא במדינת לבנון בכלל | חזרנו לימים הדרמטיים ששינו את פני המערכה והובילו לריסוק כוחו והשפעתו של חיזבאללה (מגזין)
בלבנון מדווחים הבוקר כי בוטל ביקורו של השליח האמריקני תום בראק בכפרים צור ואל ח'יאם שבדרום לבנון, עקב מחאות ענק של תומכי חיזבאללה | תושבי המקום הכינו לו "קבלת פנים" - דגלי חיזבאללה, שלטי שהידים וכתובת על הכביש נגד קבלת פקודות מ"השטן הגדול" (ארה"ב) - וגם ציור של מגן דוד (העולם הערבי)
בלבנון דווח הערב כי צבא לבנון מחפש נשק או ציוד צבאי באזור אל-מריג'ה שבדאחייה בביירות מחשש שהאזור יותקף על-ידי ישראל | עוד נמסר כי הצבא הלבנוני החל לחפור במקום | ע"פ מספר מקורות לבנונים כטב"מים ישראלים מרחפים בשמי האזור (העולם הערבי)
אלוף משנה אביחי אדרעי, דובר צה"ל בערבית, פרסם לפני שעה קלה אזהרת פינוי לתושבי רובע הדאחייה בביירות - מעוז חיזבאללה בבירה הלבנונית | האזהרה כוונה לארבעה מבנים בדאחייה, לדברי אדרעי "במיוחד בשכונות אל-חדת', חארת חריכ ובורג' אל-בראג'נה" (העולם הערבי)
מטוסי קרב של צה״ל, בהכוונת שב״כ, תקפו לפנות בוקר בדאחייה שבבירות, מחבל חיזבאללה אשר הכווין פעילי חמאס בתקופה האחרונה וסייע להם בניסיון לקדם פיגוע חמור בטווח הזמן המיידי כנגד אזרחים ישראלים | כל הפרטים על התקיפה החריגה במעוז חיזבאללה (צבא)
חיל האוויר תקף בצהריים בניין ברובע הדאחייה בביירות, במעוז של ארגון הטרור חיזבאללה, בתגובה לירי שתי הרקטות הבוקר לקריית שמונה - לראשונה מאז החלה הפסקת האש בלבנון | הבניין קרס כתוצאה מהתקיפה ולפי דובר צה"ל, מדובר בבניין ששימש תשתית לאחסון כטב״מים של חיזבאללה | צפו בתיעוד מלבנון (חדשות)