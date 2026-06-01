נתניהו וכ"ץ הורו: תקיפה בדאחייה בביירות בעקבות הפרות חוזרות

הרס בביירות מהצצפות צה"ל ( צילום: רשתות ערביות, לפי סעיף 27א )

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הורו הבוקר (שני) לצה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדאחייה בביירות, בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והמתקפות נגד ערים ואזרחים ישראלים.

ההחלטה התקבלה לאחר שבועות של הסלמה מתמשכת בגבול הצפון, כאשר ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לשגר טילים ורחפני נפץ לעבר יישובי הגליל ולפגוע בכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כזכור, רק אתמול בלילה נורו שני שיגורים לעבר העיר טבריה, לראשונה מאז הפסקת האש. ההודעה המשותפת של ראש הממשלה ושר הביטחון מהווה מסר ברור לארגון הטרור כי ישראל לא תעמוד מנגד מול המשך ההפרות. הדאחייה, מעוז החיזבאללה בביירות, שימש בעבר כמרכז פיקוד ותכנון של פעילות הטרור נגד מדינת ישראל. כפי שדיווחנו בבבלי, המחיר הכבד של טרור הרחפנים נמשך. רק הבוקר הותר לפרסום כי סמ"ר אדם צרפתי הי"ד, לוחם ביחידת מגלן בן 20 מראש העין, נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שלושה לוחמים נוספים נפצעו באירוע הקשה.

כוחות צה"ל בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

רקע להחלטה: כיבוש הבופור והסלמה מתמשכת

ההחלטה על התקיפה בדאחייה מגיעה ימים ספורים לאחר שצה"ל כבש את רכס הבופור בדרום לבנון, 44 שנים אחרי קרב הגבורה ההיסטורי. ראש הממשלה נתניהו התייחס לכיבוש ואמר כי "שברנו את מחסום הפחד, זה שלב דרמטי ושינוי דרמטי". הוא הנחה את צה"ל להעמיק את האחיזה בלבנון ולהרחיב את התמרון.

שר הביטחון כ"ץ מסר בטקס האזכרה לחללי מערכת שלום הגליל כי "26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל". לדבריו, "האויב מבין רק שפה אחת - לקיחת שטח והרס בתים".

תקיפות קודמות בדאחייה

התקיפה הנוכחית אינה הראשונה בדאחייה מאז תחילת המלחמה. כפי שדיווחנו, גם לאחרונה תקף צה"ל תקיפה ממוקדת בדאחייה בביירות, באישור ראש הממשלה ושר הביטחון, במטרה לסכל את מפקד כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה.

באותה תקיפה נמסר כי "מחבלי רדואן בראשם עמד אחראים לירי לעבר יישובים ישראלים ופגיעה בחיילי צה"ל". כוח רדואן נחשב ליחידת העילית של ארגון הטרור חיזבאללה, והמפקד שהיה על הכוונת היה אחראי על פעילות טרור נרחבת כנגד מדינת ישראל.

צה"ל ממשיך לפעול קרקעית ולתקוף מהאוויר במטרה להסיר את האיום על אזרחי מדינת ישראל. המערכה בצפון עדיין נמשכת, וכוחות צה"ל ממשיכים בפעילות ממוקדת בדרום לבנון להרחקת האיום מעל יישובי הגליל.