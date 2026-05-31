שר החוץ הצרפתי דורש כינוס חירום במועצת הביטחון

שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל בארו הודיע היום (ראשון) כי צרפת פנתה בדרישה לכינוס חירום של מועצת הביטחון של האו"ם, בעקבות הרחבת הפעילות הקרקעית של צה"ל בדרום לבנון וכיבוש רכס הבופור ההיסטורי.

"ביקשתי כינוס חירום של מועצת הביטחון של האו"ם משום שאנו מכירים בזכותה של ישראל, כמו של כל המדינות, להגנה עצמית", מסר בארו בראיון לערוץ BFMTV הצרפתי. "אולם שום דבר לא יכול להצדיק את המשך הפעולות הצבאיות של ישראל בלבנון ואת הכיבוש ההולך וגובר של שטח לבנון".

הפנייה הצרפתית מגיעה לאחר שכוחות צה"ל כבשו בסוף השבוע את מוצב הבופור ההיסטורי, 44 שנים לאחר קרב הגבורה שהתרחש באותו מקום במהלך מלחמת שלום הגליל. כפי שדיווחנו בבבלי, ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי "חזרנו לבופור אחרת - מאוחדים, נחושים וחזקים מאי פעם".

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר בטקס האזכרה לחללי מערכת שלום הגליל כי צה"ל הרחיב את התמרון בלבנון, חצה את נהר הליטני וכבש את רכס הבופור - נקודה שולטת אסטרטגית החיונית להגנתם של תושבי הגליל. "26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל", הבהיר השר.