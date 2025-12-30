אתמול כונס דיון חירום במועצת הביטחון של האו"ם, בעקבות ההכרה הישראלית בסומלילנד | סגנית שגריר ארצות הברית לאו״ם, תמי ברוס, תקפה בדיון את החברי המועצה, והאשימה אותם בסטנדרטים כפולים בכל הנוגע לישראל | סומלילנד פרסמה הצהרה לאחר כינוס החירום, בה הביעה את "הערכתה העמוקה" לישראל (בעולם)
לקראת ההצבעה במועצת הביטחון של האו"ם, סמוטריץ' ובן גביר תקפו בישיבות הסיעה את התוכנית האמריקנית והבהירו כי ישראל חייבת לדחות כל מתווה הכולל מסלול להקמת מדינה פלשתינית | לדברי בן גביר, "יש להורות על סיכולים ממוקדים בבכירי הרשות הפלסטינית ולהורות על מעצרו של אבו מאזן" (פוליטי)
זעם בימין בעקבות הסכמתה של ישראל להצעתו של טראמפ למועצת הביטחון של האו"ם | בהצעת ההחלטה נכתב בפירוש כי יוקם מסלול להקמת מדינה פלסטינית, דבר שעורר את זעמם של סמוטריץ' ובן גביר | התגובות הסוערות (חדשות, פוליטי)
ישראל מתכוננת לדיון דרמטי שצפוי להתקיים ביוזמת ארה"ב ביום שני הקרוב, במסגרתו צפויה להתקבל - אם רוסיה לא תטיל וטו - הצעת החלטה של ארה"ב | ההצעה מתמקדת בעיקר בשליחת כוחות זרים לעזה, ואלפים מהם צפויים להגיע לישראל במסגרת התוכנית - ומשם לעזה | זה מה שצפוי להיות בהחלטה - והאם ישראל מרוצה מהתוכנית? (חדשות)
וושינגטון מבקשת לאשר במועצת הביטחון כוח בינלאומי בעזה עד 2027 ולכונן גוף ניהולי זמני – אך התנגדות חריפה של מוסקבה, בייג׳ינג ומדינות ערב מאיימת לבלום את המהלך ולחשוף את עומק הקרע בזירה הבינלאומית | במקביל, שאלת נכונות חמאס להתפרק מנשקו – תנאי מפתח בתוכנית טראמפ – נותרת בלתי פתורה | האם רוסיה וסין יטילו וטו בהצבעה במועצת הביטחון? (מדיני)
מועצת הביטחון של האו"ם החליטה פה אחד לסיים את מנדט יוניפי"ל בדרום לבנון | משרד החוץ בירך על ההחלטה ומסר כי "המנדט יסתיים באופן סופי בדצמבר 2026 ובמהלך שנת 2027 יתפנה מלבנון, יוניפי"ל נכשל כשלון חרוץ כשלא מנע מחיזבאללה להתעצם צבאית לאורך השנים באזור הפעילות שלו" (מדיני)
מנגנון הסנאפ-בק הוא מנגנון של האו"ם שהוסכם במסגרת חתימת הסכם הגרעין ב-2015 | ברגע שיופעל המנגנון שמורה על הפרה של ההסכם מצד איראן, האחרונה תיכנס לסנקציות בינלאומיות משמעותיות שיפגעו בה קשות | אתמול אמרה גרמניה כי יש להפעיל את המנגנון, כך הגיבה איראן לאיומים (חדשות)
לפי טיוטת ההצעה עליה יצביעו באו"ם, נדרש להפסיק את הלחימה, לשחרר את החטופים ולהסיר את ההגבלות על כניסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה | לאישור ההחלטה צריך רוב של 9 מתוך 15 חברים , ללא וטו מצד ארה"ב, רוסיה, סין, בריטניה או צרפת (בעולם)
שר החוץ גדעון סער נאם היום את נאום ״אני מאשים״ נגד האו״ם ואונר״א - לכתבי התקשורת הזרה, בעקבות הדיון שמתחיל כעת ב״בית הדין הבינלאומי לצדק״ בהאג בעקבות חקיקת חוקי אונר״א: ״ישראל לא תקח חלק בקרקס הזה. האו"ם ואונר"א הם שצריכים לעמוד לדין. האו״ם הפך לגוף רקוב, אנטי ישראלי ואנטישמי" (עולם)