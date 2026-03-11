ביקור פתע

חיל האוויר "התביית" על הדאחייה ותקף עשרות יעדים בתוך 30 דקות | צפו

חיל האוויר בגל תקיפות נרחב בלבנון: עשרות משגרים הושמדו ו-10 מפקדות טרור הופצצו בדאחייה תוך זמן קצר • חיל האוויר סיכל חוליות ירי וסגר מעגל על עשרות מטרות בזמן אמת • בצה"ל מבהירים: "נמשיך לפעול בעוצמה נגד חיזבאללה" (צבא וביטחון)

תיעוד מתקיפות תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל פתח בשעות האחרונות בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות טרור של ארגון הטרור ברחבי לבנון.

בסדרת תקיפות נרחבת, צה"ל איתר והשמיד עשרות משגרים ומחבלי חיזבאללה שתכננו לשגר רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

צה"ל תקף 10 בניינים בדאחייה המשמשים כמפקדות טרור תוך חצי שעה, בהן מפקדות מודיעין, מפקדה של יחידת רדואן ומפקדות נוספות.

תקיפת המשגרים בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

במקביל, חיל האוויר תקף מעל 20 מטרות בזמן אמת בסגירת מעגל מידית.

צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

