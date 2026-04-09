חיל האוויר בגל תקיפות נרחב בלבנון: עשרות משגרים הושמדו ו-10 מפקדות טרור הופצצו בדאחייה תוך זמן קצר • חיל האוויר סיכל חוליות ירי וסגר מעגל על עשרות מטרות בזמן אמת • בצה"ל מבהירים: "נמשיך לפעול בעוצמה נגד חיזבאללה" (צבא וביטחון)
אחרי ההפרה הבוטה של חמאס אתמול, כאשר מחבלים ירו לעבר הכוחות בקו הצהוב, דובר צה"ל מפרסם כעת, כי אותר משגר בעל שמונה קני שיגור עם ארבע רקטות ומכוון לעבר שטח ישראל | תיעוד גם של לוחמי צוות הקרב של חטיבת כפיר ממשיכים לטהר את מרחב הקו הצהוב (חדשות ביטחון)
צה״ל השמיד מפתיחת מבצע עם כלביא, שליש ממשגרי הטילים של המשטר האיראני | עוד מעדכן דובר צה"ל, כי חיל האוויר השמיד הלילה בו זמנית יותר מ-20 טילי קרקע-קרקע טרם שיגורם לעבר מדינת ישראל | תיעודים (חדשות מלחמה)