נתניהו בהצהרתו ( צילום: דוברות משרד ראש הממשלה )

בעקבות ההחלטה המשותפת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ לתקוף מטרות טרור בביירות ובדאחיה, פרסמו השניים הצהרות מיוחדות שבהן הבהירו את מטרות המהלך ואת המסר הברור לחיזבאללה. ההצהרות מגיעות על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור.

ראש הממשלה נתניהו שחרר סרטון מיוחד שבו הבהיר כי "לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו ומפקדות הטרור שלו בביירות, בדאחיה, יישארו מחוץ לתחום". במקביל, שר הביטחון כ"ץ נאם בטקס החלפת ראש מלמ"ב והעביר מסר דומה: "דין הדאחיה וביירות כדין יישובי הצפון בישראל". נתניהו: "אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות בדרום לבנון" בסרטון שפרסם ראש הממשלה, הוא פירט את ההנחיה המבצעית שניתנה לצה"ל. "יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות", מסר נתניהו. "אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מחבלי חיזבאללה, חיזבאללה בנסוגה". תושב אלעד: צילם בסיסים וריסס גרפיטי עבור איראן תמורת 7,000 דולר דוד ישראלי | 14:24 ראש הממשלה הדגיש כי המטרה היא להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. "אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום", הבהיר. המסר המרכזי שהעביר נתניהו היה ברור: מפקדות הטרור בביירות ובדאחיה לא יהנו יותר מחסינות.

ההצהרה של נתניהו ( צילום: דוברות משרד ראש הממשלה )

כ"ץ בטקס: "אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט גם בביירות"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ניצל את הופעתו בטקס החלפת ראש מלמ"ב כדי להרחיב על המשמעות של ההחלטה. "בתגובה להפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והירי לעבר יישובי הצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הורינו לצה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדאחיה ובביירות", הבהיר כ"ץ.

שר הביטחון הציג משוואה ברורה: "דין הדאחיה וביירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט גם בביירות". כ"ץ הדגיש כי "לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ובאזרחינו בעוד השקט יישמר בביירות".

"צה"ל ממשיך להביא הישגים גדולים מאוד"

שר הביטחון התייחס גם לפעילות המתמשכת של צה"ל בשטח. "במקביל צה"ל ממשיך לפעול באש ובתמרון נגד מחבלי ומערכי החיזבאללה בלבנון, מביא הישגים גדולים מאוד ומרסק את יכולות ארגון הטרור בשטח", מסר כ"ץ.

על פי דבריו, המטרה היא "להרחיק איומים מעל כוחות צה"ל ומעל תושבי מדינת ישראל ולהפוך את מרחב הליטני לשטח בשליטה ביטחונית של צה"ל ונקי מנשק וממחבלים". כ"ץ סיים את דבריו במסר תמיכה: "אנחנו מחזקים את ידי מפקדי וחיילי צה"ל על מלחמת הגבורה להגנת הצפון. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך בדיוק אנחנו עושים ונעשה".

דברי שר הביטחון על ביירות ( צילום: נטע דבח, משרד הביטחון )

רקע: הפרות חוזרות והסלמה מתמשכת

ההחלטה על התקיפה בביירות ובדאחיה מגיעה לאחר שבועות של הסלמה מתמשכת בגבול הצפון. כפי שדיווחנו קודם לכן, ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לשגר טילים ורחפני נפץ לעבר יישובי הגליל ולפגוע בכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

רק הלילה נורו שני שיגורים לעבר העיר טבריה, לראשונה מאז הפסקת האש. ההודעה המשותפת של ראש הממשלה ושר הביטחון מהווה מסר ברור לארגון הטרור כי ישראל לא תעמוד מנגד מול המשך ההפרות. הדאחיה, מעוז החיזבאללה בביירות, שימש בעבר כמרכז פיקוד ותכנון של פעילות הטרור נגד מדינת ישראל.

ההחלטה מגיעה גם ימים ספורים לאחר שצה"ל כבש את רכס הבופור בדרום לבנון, צעד שנתניהו כינה "שלב דרמטי ושינוי דרמטי". ראש הממשלה הדגיש אז כי "חזרנו לבופור אחרת - מאוחדים, נחושים וחזקים מאי פעם".