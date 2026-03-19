הפגיעה בבית בלכיש

יום ה-20 למלחמה

תקיפת הספינות באיראן

15:24: אזעקות בקרית שמונה.

14:32: פיט הגסת: "אין לוח זמנים לסיום המלחמה, הנשיא יחליט".

14:17: מזכיר ההגנה פיט הגסת': "אפיק פיורי שונה. הוא ממוקד בלייזר. הוא החלטי. המטרות שלנו, שניתנו ישירות מנשיא אמריקה תחילה שלנו, נשארות בדיוק כפי שהיו ביום הראשון... אנחנו מנצחים - באופן החלטי ובתנאים שלנו."

14:07: אזעקות בקרית שמונה.

13:52: דיווח: שר ההגנה לשעבר, חוסיין דהגאן, מונה למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי במקומו של עלי לאריג'אני.

13:21: 'רויטרס': בעקבות מתקפת כטב"ם מאיראן - נמל ינבוע בים סוף הפסיק את עבודות טעינת הנפט. ינבוע הוא הנמל היחיד של סעודיה לייצוא נפט מחוץ למפרץ הפרסי ומצר הורמוז.

12:55: באיחוד האמירויות מעדכנים, כי שוגרו מאיראן שבעה טילים בליסטיים ו-15 כטב"מים. עד כה שוגרו לעברם 334 טילים בליסטיים, 15 טילי שיוט ו-1,714 כטב"מים.

12:48: פיקוד המרכז האמריקני: כוחות אמריקאים משמידים מטרות ימיות איראניות המאיימות על שיט בינלאומי בתוך ומסביב למצרי הורמוז.

התיעוד שפורסם

12:26: ירי רקטות וטילים לעבר קריית שמונה, בית הלל, שאר ישוב.

12:15: תיעוד של חייל הבסיג' מחוסל על ידי חיל האוויר בעת ששמר על אחד מהמתקנים של הבסיג' באיראן.

תיעוד החיסול

11:58: דיווח על זירת נפילה של רסיסי טיל איראני במושב בשפלה.

11:55: פיקוד העורף מעדכן כי האירוע הסתיים וניתן כעת לצאת מהמרחבים המוגנים.

11:53: דוברות מד"א: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל: בשלב זה לא התקבלו דיווחים על נפגעים. צוותי מד"א יצאו לסרוק זירות בהן התקבלו דיווחים. עדכון בהמשך במידת הצורך.

11:50: התושבים בירושלים, בית שמש והסביבה מדווחים על הדי פיצוצים עזים מהרגיל | הטיל ששוגר - יורט.

11:43: החלו האזעקות - הרשימה המלאה:

• לכיש: שדה עוזיהו. אשדוד - א,ב,ד,ה. אמונים. כפר הרי''ף וצומת ראם. תחנת רכבת קריית מלאכי - יואב. גן יבנה. תלמי יחיאל. אחווה. ביצרון. כפר אחים. אזור תעשייה עד הלום. אזור תעשייה כנות. שתולים. כפר מנחם. רבדים. אשדוד - איזור תעשייה צפוני. ערוגות. בני עי''ש. באר טוביה. אזור תעשייה רבדים. בית עזרא. אשדוד -יא,יב,טו,יז,מרינה,סיטי. חצב. עזריקם. חצור. ינון. אשדוד - ג,ו,ז. קריית מלאכי. פארק תעשייה ראם. נווה מבטח. כנות. אשדוד - ח,ט,י,יג,יד,טז. אורות. עזר.

• השפלה: מודיעין - ליגד סנטר. בית חנן. בית עובד. רמות מאיר. אחיסמך. מודיעין מכבים רעות. כפר ביל''ו. פדיה. שילת. כרמי יוסף. כפר בן נון. כפר דניאל. לפיד. מצליח. פתחיה. יציץ. משמר איילון. אירוס. יד רמב''ם. נצר סרני. מודיעין - ישפרו סנטר. פלמחים. בית חשמונאי. משמר דוד. נען. חולדה. גני יוחנן. בית עוזיאל. ישרש. באר יעקב. סתריה. כפר הנגיד. רמלה. גאליה. כפר רות. גמזו. עיינות. נס ציונה. נוף איילון, שעלבים. כפר שמואל. עזריה. רחובות. אזור תעשייה נשר - רמלה. גני הדר. גזר.

• דרום השפלה: קריית עקרון. גני טל. אזור תעשייה גדרה. בני דרום. כרם ביבנה. יד בנימין. בני ראם. כפר מרדכי. עשרת. גן הדרום. גן שלמה. גיבתון. גבעת ברנר. בית גמליאל. משגב דב. שדמה. בן זכאי. מעון צופיה. כפר אביב. גבעת וושינגטון. ניר גלים. מזכרת בתיה. נצר חזני. בניה. גדרה. בית חלקיה. קדרון. קבוצת יבנה. מישר. יסודות. מתחם בני דרום. חפץ חיים. בית אלעזרי. יבנה.

• בית שמש: מעלה החמישה. נווה אילן. בית מאיר. צרעה. נחשון. כסלון. מוצא עילית. נווה שלום. עין נקובא. בית זית. תירוש. רמת רזיאל. קריית יערים. גפן. ישעי. רטורנו - גבעת שמש. בקוע. יד השמונה. שורש. עין ראפה. מסילת ציון. גבעת יערים. אזור תעשייה הר טוב - צרעה. מבשרת ציון. כפר אוריה. קריית ענבים. שואבה. אשתאול. נטף. צובה. נחם. הר אדר. תעוז. לטרון. הראל. בית נקופה. צלפון. טל שחר. פנימיית עין כרם. אבו גוש. תרום. גיזו. מיני ישראל - נחשון. כפר הנוער קריית יערים.

• שומרון: גבעון החדשה. כפר האורנים. מבוא חורון. בית חורון.

• מערב לכיש: ניצן.

• ירושלים: ירושלים - מרכז. גבעת זאב. ירושלים - אזור תעשייה עטרות. ירושלים - צפון. ירושלים - מערב.

• מנשה: תלמי אלעזר.

11:38: שוב זוהו שיגורים מאיראן (פחות משעה) לעבר מערב לכיש, שפלת יהודה, לכיש, שומרון, דן, ירקון, השפלה, ירושלים, יהודה, ים המלח. אזעקות צפויות בזמן הקרוב.

הרשימה המלאה:

גבעון החדשה, גבעת זאב, ירושלים - אזור תעשייה עטרות, ירושלים - דרום, ירושלים - כפר עקב, ירושלים - מזרח, ירושלים - מערב, ירושלים - מרכז, ירושלים - צפון, בית זית, מבשרת ציון, מוצא עילית, פנימיית עין כרם, אבן ספיר, אורה, עמינדב, ברקן, קריית נטפים, רבבה, אזור תעשייה אריאל, אזור תעשייה ברקן, אזור תעשייה שער בנימין, בית אל, בית אריה, בית חורון, ברוכין, גבעת אסף, גבעת הראל, דולב, חוות אביחי, טלמון, כוכב יעקב, מעלה לבונה, נווה צוף, נחליאל, נילי, נעלה, עטרת, עלי זהב - לשם, עלי, עמיחי, עפרה, פדואל, פסגות, רחלים, שבות רחל, שילה, תל ציון, אחיה, אריאל, אש קודש, גבעת הרואה, גופנה, חוות מגנזי, חוות נווה צוף, חוות נוף אב"י, חוות נחל שילה, חוות עולם חסד, חוות צרידה, חוות שוביאל, חוות שחרית, חרשה, יבוא דודי, כרם רעים, מגרון, מכינת אלישע, נופי נחמיה, נריה, עופרים, רמת מגרון, שדה אפרים, גבע בנימין, כוכב השחר, מעלה מכמש, עדי עד, קידה, רימונים, אעירה השחר, בני אדם, החווה של זוהר, חוות בניהו, חוות חנינא, חוות ינון, חוות מלכיאל, חוות מעלה אהוביה, חוות נחלת צבי, מצפה דני, נווה ארז, גבעת השלושה, גת רימון, כפר סירקין, מעש, פתח תקווה, אלעד, בארות יצחק, בני עטרות, גבעת כ''ח, מגשימים, מזור, נופך, נחלים, נחשונים, עינת, ראש העין, רינתיה, אזור תעשייה חבל מודיעין שוהם, בית נחמיה, בית עריף, ברקת, חדיד, טירת יהודה, כפר טרומן, שוהם, אזור תעשייה אפק ולב הארץ, איירפורט סיטי, תל אביב - דרום העיר ויפו, תל אביב - מזרח, תל אביב - מרכז העיר, תל אביב - עבר הירקון, אור יהודה, אזור, בני ברק, בת ים, גבעת שמואל, גבעתיים, הרצליה - מערב, הרצליה - מרכז וגליל ים, חולון, יהוד מונוסון, כפר שמריהו, מקווה ישראל, סביון, פארק אריאל שרון, קריית אונו, רמת גן - מזרח, רמת גן - מערב, רמת השרון, גני תקווה, בית עלמין מורשה, מתחם גלילות, מתחם פי גלילות, גיבתון, גמזו, גן שלמה, חשמונאים, כפר דניאל, כפר רות, לפיד, מבוא חורון, מבוא מודיעים, מודיעין - ליגד סנטר, מודיעין מכבים רעות, מודיעין עילית, מתתיהו, נוף איילון, שעלבים, נצר סרני, פארק תעשיות פלמחים, ראשון לציון - מזרח, ראשון לציון - מערב, רחובות, שילת, אזור תעשייה נשר - רמלה, אחיסמך, אירוס, באר יעקב, בית חנן, בית עובד, בן שמן, גאליה, גינתון, גן שורק, ישרש, כפר נוער בן שמן, לוד, מצליח, נטעים, ניר צבי, נס ציונה, עיינות, רמלה, תעשיון צריפין, אחיעזר, בית דגן, בית חשמונאי, בית עוזיאל, גזר, גני הדר, גני יוחנן, זיתן, חולדה, חמד, יגל, יד רמב''ם, יסודות, יציץ, כפר ביל''ו, כפר בן נון, כפר חב''ד, כפר שמואל, כרמי יוסף, מזכרת בתיה, משמר איילון, משמר דוד, משמר השבעה, נאות קדומים, נען, נצר חזני, סתריה, עזריה, פדיה, פתחיה, צפריה, קריית עקרון, רמות מאיר, גנות, כפר האורנים, מודיעין - ישפרו סנטר, אביעזר, אדרת, אזור תעשייה הר טוב - צרעה, אשתאול, בית שמש, בקוע, גבעות עדן, גיזו, הראל, זנוח, טל שחר, ישעי, כפר אוריה, לטרון, מחסיה, מיני ישראל - נחשון, מסילת ציון, נווה מיכאל - רוגלית, נווה שלום, נחם, נחשון, נתיב הל''ה, צלפון, צרעה, רטורנו - גבעת שמש, תעוז, תרום, אבו גוש, בית מאיר, בר גיורא, גבעת יערים, יד השמונה, כסלון, כפר הנוער קריית יערים, מטע, נווה אילן, נטף, נס הרים, עין נקובא, עין ראפה, קריית יערים, רמת רזיאל, שואבה, שורש, אזור תעשייה ברוש, שדה דוד, תלמים, בית נקופה, הר אדר, מעלה החמישה, צובה, קריית ענבים, מבוא ביתר, צור הדסה, פלמחים, בית אלעזרי, בית חלקיה, בני ראם, גדרה, גני טל, חפץ חיים, יבנה, יד בנימין, כפר הנגיד, קדרון, רבדים, אזור תעשייה רבדים, בית גמליאל, בן זכאי, בניה, גבעת ברנר, גבעת וושינגטון, כפר אביב, כפר מרדכי, כרם ביבנה, מישר, משגב דב, מתחם בני דרום, עשרת, קבוצת יבנה, שדמה, אזור תעשייה גדרה, מעון צופיה, אזור תעשייה עד הלום, אשדוד - א,ב,ד,ה, אשדוד - איזור תעשייה צפוני, אשדוד - ג,ו,ז, אשדוד - ח,ט,י,יג,יד,טז, אשדוד -יא,יב,טו,יז,מרינה,סיטי, בני דרום, ניר גלים, אביגדור, אבן שמואל, אורות, אזור תעשייה באר טוביה, אזור תעשייה קריית גת, אחווה, אחוזם, איתן, אל עזי, באר טוביה, גת, ינון, כפר אחים, כפר הרי''ף וצומת ראם, כפר ורבורג, כפר מנחם, נועם, עוזה, ערוגות, קריית גת, כרמי גת, קריית מלאכי, שדה משה, שלווה, תימורים, תלמי יחיאל, אזור תעשייה כנות, ביצרון, בני עי''ש, גן הדרום, גן יבנה, חצב, חצור, כנות, נווה מבטח, תחנת רכבת קריית מלאכי - יואב, אלומה, אמונים, בית גוברין, בית ניר, בית עזרא, גבעתי, גלאון, גפן, ורדון, זבדיאל, זוהר, זכריה, זרחיה, יד נתן, כפר זוהרים, לוזית, לכיש, מנוחה, מרכז שפירא, משואות יצחק, נגבה, נהורה, נוגה, נחושה, נחלה, ניר בנים, ניר ח''ן, סגולה, עגור, עוצם, עזר, עזריקם, עין צורים, צפרירים, קדמה, קוממיות, רווחה, שדה יואב, שדה עוזיהו, שדות מיכה, שחר, שפיר, שריגים - לי-און, שתולים, תירוש, אזור תעשייה תימורים, גבעת ישעיהו, פארק תעשייה ראם, אזור תעשייה צפוני אשקלון, אשקלון - דרום, אשקלון - צפון, באר גנים, אזור תעשייה הדרומי אשקלון, בית שקמה, בת הדר, גיאה, חלץ, מבקיעים, תלמי יפה, ברכיה, הודיה, כוכב מיכאל, כפר סילבר, משען, ניצן, ניצנים, ניר ישראל.

11:19: צה"ל ושב"כ חיסלו באופן מדויק את מפקד המודיעין הצבאי של חטיבת חאן יונס בארגון הטרור חמאס, שפעל בתקופה האחרונה בניגוד להסכם, לשיקום יכולות הארגון ברצועת עזה, ותכנן לבצע מתווי טרור לעבר כוחות צה"ל | צפו

התיעוד מהחיסול

11:06: דוברות המשטרה:במשטרת ישראל התקבלו לפני זמן קצר דיווחים על נפילת פריטי אמל"ח בתחום מחוז ת"א. שוטרים, לוחמי מג״ב וחבלני המשטרה פועלים כעת על מנת לבודד את זירות הנפילה- ללא נפגעים בשלב זה. פיקוד העורף מסר כי האירוע הסתיים.

10:59: המטח מאיראן לעבר המרכז והשומרון, על פי הדיווח, הטיל נפל בשטח פתוח על פי מדיניות.

10:53: אזעקות במרכז והשומרון - הרשימה המלאה:

רעננה, מכינת אלישע, אזור תעשייה חבל מודיעין שוהם, ברקת, טירת יהודה, עופרים, תל אביב - דרום העיר ויפו, תל אביב - מזרח, תל אביב - מרכז העיר, אור יהודה, אזור, בת ים, גבעת חן, הרצליה - מערב, הרצליה - מרכז וגליל ים, חולון, יהוד מונוסון, מקווה ישראל, פארק אריאל שרון, בני עטרות, כפר מל''ל, רמות השבים, חמד, משמר השבעה, גנות, מתחם גלילות, מתחם פי גלילות, רמת השרון, כפר סבא, נווה ימין, תל אביב - עבר הירקון, בני ברק, גבעת השלושה, גבעת שמואל, גבעתיים, גת רימון, כפר סירקין, מעש, סביון, פתח תקווה, קריית אונו, רמת גן - מזרח, רמת גן - מערב, אורנית, אלישמע, אלעד, בארות יצחק, ג'לג'וליה, גבעת כ''ח, גני עם, גני תקווה, הוד השרון, חגור, חורשים, ירחיב, ירקונה, כפר ברא, כפר קאסם, מגשימים, מזור, מתן, נווה ירק, נופך, נחלים, נחשונים, נירית, עדנים, עינת, ראש העין, רינתיה, שדי חמד, תחנת רכבת ראש העין, אלפי מנשה, אלקנה, ברקן, חוות יאיר, יקיר, נופים, עמנואל, עץ אפרים, קריית נטפים, קרני שומרון, רבבה, שערי תקווה, אזור תעשייה אריאל, אזור תעשייה ברקן, איתמר, בית אריה, בית עלמין מורשה, ברוכין, גבעת הראל, גיתית, הר ברכה, חוות אביחי, חוות גלעד, יצהר, כפר תפוח, מגדלים, מכורה, מסוף אורנית, מעלה לבונה, עלי זהב - לשם, עלי, פדואל, רחלים, שבות רחל, שילה, אביתר, אזור תעשייה אפק ולב הארץ, אחיה, אריאל, אש קודש, גבעת הרואה, דורות עילית, החווה של יאיא, חוות גנות, חוות מגדלים, חוות נוף אב"י, חוות נחל שילה, חוות פריאל, חוות צרידה, חוות שדה, חוות שוביאל, חוות שחרית, מרכז אזורי דרום השרון, נופי נחמיה.

10:49: זוהו שיגורים מאיראן לעבר ערי המרכז והשומרון - אזעקות צפויות בברקן, קריית נטפים, רבבה, אזור תעשייה אריאל, אזור תעשייה ברקן, אזור תעשייה שער בנימין, בית אל, בית אריה, בית חורון, ברוכין, גבעת אסף, גבעת הראל, דולב, חוות אביחי, טלמון, כוכב יעקב, מעלה לבונה, נווה צוף, נחליאל, נילי, נעלה, עטרת, עלי זהב - לשם, עלי, עמיחי, עפרה, פדואל, פסגות, רחלים, שבות רחל, שילה, תל ציון, אחיה, אריאל, אש קודש, גבעת הרואה, גופנה, חוות מגנזי, חוות נווה צוף, חוות נוף אב"י, חוות נחל שילה, חוות עולם חסד, חוות צרידה, חוות שוביאל, חוות שחרית, חרשה, יבוא דודי, כרם רעים, מגרון, מכינת אלישע, נופי נחמיה, נריה, עופרים, רמת מגרון, שדה אפרים, גבע בנימין, כוכב השחר, מעלה מכמש, עדי עד, קידה, רימונים, אעירה השחר, בני אדם, החווה של זוהר, חוות בניהו, חוות חנינא, חוות ינון, חוות מלכיאל, חוות מעלה אהוביה, חוות נחלת צבי, מצפה דני, נווה ארז, חוות יאיר, יקיר, נופים, עמנואל, קרני שומרון, אבני חפץ, אזור תעשייה בראון, אזור תעשייה שחק, איתמר, אלון מורה, הר ברכה, חוות גלעד, חיננית, חרמש, יצהר, כפר תפוח, מבוא דותן, מגדלים, ענב, קדומים, ריחן, שבי שומרון, שקד, אביתר, גבעת פורת יוסף, דורות עילית, חוות אביה, חוות אל נווה, חוות אלחי, חוות מגדלים, חוות מרום שמואל, חוות שדה, חומש, חרמש דרום, טל מנשה, אלפי מנשה, אלקנה, עץ אפרים, צופים, שערי תקווה, סלעית, אביחיל, גבעת חן, נתניה - מזרח, נתניה - מערב, רעננה, שושנת העמקים, אורנית, אייל, אלישמע, בית ברל, בני דרור, ג'לג'וליה, גאולים, גן חיים, גני עם, הוד השרון, חגור, חורשים, חרות, טייבה, טירה, יעבץ, יעף, ירחיב, ירקונה, כוכב יאיר - צור יגאל, כפר ברא, כפר הס, כפר מל''ל, כפר סבא, כפר עבודה, כפר קאסם, משמרת, מתן, נווה ימין, נווה ירק, ניר אליהו, נירית, עדנים, עזריאל, עין ורד, עין שריד, פורת, פרדסיה, צופית, צור יצחק, צור משה, צור נתן, קדימה צורן, קלנסווה, רמות השבים, רמת הכובש, שדה ורבורג, שדי חמד, שער אפרים, תחנת רכבת ראש העין, תל מונד, אבן יהודה, אודים, ארסוף, בית יהושע, בני ציון, בצרה, געש, חרוצים, יקום, כפר נטר, מכון וינגייט, רשפון, שפיים, תל יצחק, אזור תעשייה כפר יונה, אזור תעשייה עמק חפר, אחיטוב, אליכין, אלישיב, אמץ, בארותיים, בורגתה, בחן, בית הלוי, בית חרות, בית ינאי, בית יצחק - שער חפר, ביתן אהרן, בת חן, בת חפר, גאולי תימן, גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד, גבעת שפירא, גן יאשיה, גנות הדר, הדר עם, המעפיל, המרכז האקדמי רופין, העוגן, זמר, חבצלת השרון וצוקי ים, חגלה, חופית, חיבת ציון, חניאל, חרב לאת, יד חנה, ינוב, כפר הרא''ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר ידידיה, כפר יונה, כפר מונש, מכמורת, מסוף אורנית, מעברות, משמר השרון, נורדיה, ניצני עוז, נעורים, עולש, עין החורש, תנובות, מרכז אזורי דרום השרון, ארגמן, בקעות, גיתית, גלגל, חמדת, חמרה, ייט''ב, יפית, מבואות יריחו, מחולה, מכורה, מעלה אפרים, משואה, משכיות, נעמה, נערן, נתיב הגדוד, פצאל, רועי, רותם, שדמות מחולה, תומר, שלומציון, בתרונות, החווה של אורי כהן, החווה של יאיא, החווה של מנחם, החווה של עשהאל, חוות גנות, חוות הרשאש, חוות יד השומר, חוות עמיאל, חוות פריאל, חוות ראש תאנה, מלאכי השלום, מצפור פצאל, עינות קדם.

10:38: בלבנון מדווחים על תקיפות משמעותיות של צה"ל בכפר אל-באזוריה, שנמצא באיזור העיר צור, סעודיה מדווחת על עוד תקיפה איראנית נגד מתקני האנרגיה שלה.

10:31: דיווחים על כך שמחיר של חבית נפט מזנק ומגיע כבר למעל 120 דולרים לחבית, מחיר הגז באירופה זינק גם הוא בלפחות שלושים אחוזים.

10:20: למרכז הרפואי ברזילי פונו מתחילת המבצע 245 נפגעים: 36 נפגעי חרדה ו־209 נפגעי גוף במצב קל, שנפגעו במהלך ריצה למרחב מוגן.

10:12: צה"ל מעדכן כי האירוע בצפון הסתיים ואפשר לצאת מהמרחבים המוגנים.

10:11: צה"ל מדווח לפני זמן קצר, כי במהלך התקיפות שהיו ביממה האחרונה באיראן, חיל האוויר השמיד מסוק מסוג "MI-17" בשדה התעופה "סנדאג'" שבהמדאן | צפו בתיעוד

המסוק הושמד

10:03: אזעקות בצפון בנחף, אזור תעשייה כרמיאל, חוסן, מעלות תרשיחא, אבירים, אלקוש, חורפיש, פסוטה, פקיעין החדשה, צוריאל, דיר אל-אסד, לבון, כישור, לפידות.

09:35: דרמה בגבול הדרומי: אחרי שבועות של חסימה מוחלטת מאז החלה המערכה מול איראן ב-28 בפברואר, נפתח הבוקר (חמישי) מעבר רפיח לפעילות מחודשת. המהלך, שמתבצע תחת פיקוח הדוק, מסמן תפנית משמעותית בניהול הלוגיסטי של המלחמה.

09:30: חברת אל על הודיעה הבוקר (חמישי) על צמצום משמעותי בהיקף פעילותה, זאת בעקבות הנחיות חדשות ודחופות של רשויות הביטחון. לפי ההנחיות, נתב"ג נדרש להגביל את מספר הנוסעים המותר בכל טיסה, מה שיוצר "צוואר בקבוק" לוגיסטי בטיסות הטרנס-אטלנטיות.

09:15: דוברת צה"ל בערבית, סא"ל אלה ואויה, טוענת כי הפלסטינים הפכו למטרות לפשעי משמרות המהפכה.

"המסכה נפלה מעל משטר שמקדש טרור על חשבון חיי אדם, וסוחר בסיסמאות על ירושלים שאין להן כל קשר למעשיו. התוקפנות שלו חשפה את פרצופו האמיתי. וגבתה את חייהן של נשים ערביות פלסטיניות בבית עווא שליד חברון. אין כוח ואין יכולת אלא באלוהים, ואלוהים מספיק לי והוא המגן הטוב ביותר".

08:55: דיווח על גל תקיפות נוסף של חיל האוויר בטהרן

08:00: הטיל ששוגר מאיראן לצפון הארץ נפל בשטח פתוח, בחסדי ה' לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.

07:47: פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:45: איחוד הצלה: בהמשך לשמיעת האזעקות בצפון הארץ עד כה לא נמסר למוקד איחוד הצלה על איתור זירות נפילות רסיסי יירוטים, ולא נמסר על נפגעים.

07:36: השיגורים מאיראן: אזעקות נשמעו באזורים נרחבים בצפון הארץ.

07:33: בפעם השישית מחצות לילה: זוהו שיגורים מאיראן לצפון הארץ.

07:30: קטאר עדכנה כי כוחות הכיבוי וההצלה השתלטו לחלוטין על כל השריפות באזור התעשייה ראס לפאן, לאחר שמתקני הגז של חברת 'קטאר אנרג'י' הותקפו על ידי איראן.

07:05: פיקוד העורף מעדכן כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:00: בישראל מעריכים כי איראן שיגרה שוב טיל עם ראש קרב מתפזר.

06:54: אזעקות הופעלו במרכז הארץ בשל השיגורים מאיראן.

06:50: צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר מרכז הארץ וצפון ירושלים.

06:30: סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה עדכנה כי ספינה נפגעה מ"חימוש לא ידוע" במפרץ עומאן, בסמוך למצר הורמוז.

06:15: מפקד פיקוד העורף ביקר באחת מזירות הנפילה: "מפה אני שב ומזכיר את חשיבות ההישמעות להנחיות פיקוד העורף, הימצאות תחת מיגון תקני מצילה חיים".

06:00: פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

05:50: אזעקות הופעלו בצפון הארץ בשל שיגורים מאיראן.

כותרות הלילה והבוקר

• במהלך הלילה והבוקר איראן שיגרה טילים לעבר מדינת ישראל ואזעקות הופעלו באזורים נרחבים ברחבי הארץ.

• לפנות בוקר: שוגרו שלוש מטחים מאיראן לצפון בתוך כשעה.

