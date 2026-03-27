אלוף פיקוד העורף צפוי להודיע לראשי הרשויות בצפון על הארכת זמני ההתגוננות ביישובים הסמוכים לגבול, בעקבות הרחקת חיזבאללה והאפשרות לזהות שיגורים מוקדם יותר | ראשי רשויות ומומחים מזהירים כי לא מדובר בפתרון מספק, ודורשים התרעה מוקדמת (חדשות)
בדרך להארכת זמן ההתרעה לירי מלבנון? הרמטכ"ל הגיע היום לסיור בצפון ואמר לראשי הרשויות: ״אני פה גם עם מומחים מרפאל שפיתחו את כיפת ברזל. אנחנו בודקים ברצינות את האפשרות להאריך את זמן ההתראה ומקווים שנצליח כבר בימים הקרובים לעשות שינוי" (שאגת הארי)
אחרי שבמספר מקרים היום נשמעו אזעקות באזורים שבהם לא התקבלו התרעות מקדימות, בצה"ל מדגישים כי אין קשר לשינוי של פיקוד העורף בהפצת ההנחיה המקדימה | בצה"ל מסבירים כי עם זיהוי השיגורים זיהו שהם מכוונים למקום מסוים, ואז הופצה התרעה מקדימה, אבל בהמשך ראו שהם עלולים להגיע למקומות נוספים - אז הרחיבו את מעגל האזעקות בלי התרעה מקדימה (צבא)
אין ספק, האזעקות וההתרעות מחרישות את האוזניים במקרה הטוב, ומבהילות ומלחיצות במקרה הרע, אבל כך הם חיינו כמעט שבועיים, כדי למנוע אסונות בגוף ובנפש חלילה | באיזו עיר נשמעו הכי הרבה אזעקות והיכן לא נשמעו כלל? לכמה אזורי התרעה מחולקת ישראל? איך פועלת ההתרעה עם הצליל המאיים, והאם יש אפשרות להשתיק אותה? | כל מה שלא ידעתם (מגזין)
פיקוד העורף מתכנן לבטל את ההתרעה המקדימה המורה לאזרחים לשהות בסמוך למרחבים המוגנים | בקרוב הישראלים יקבלו שתי התרעות בלבד: ההתרעה ה"חמורה" לפני הירי וכמובן האזעקה עצמה שתשגר גם פוש לטלפונים כפי שהיה עד כה (חדשות)