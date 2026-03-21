בזמן שתושבי המרכז נהנים מהתרעה מקדימה בזמן שיגורים מאיראן, המאפשרים זמן התארגנות בדרך למרחב המוגן, תושבי הצפון ובייחוד תושבי 'קו העימות', אינם זוכים להתרעה מקדימה ולרוב האזעקה תישמע לאחר קול הפיצוץ.

על פי הדיווח של אלמוג בוקר בחדשות 12, פיקוד העורף בדרך להארכת זמן ההתרעה לירי מלבנון. זאת לאחר הבדיקה שהוכיחה כי ניתן להאריך משמעותית את זמן ההתרעה לירי מלבנון.

על פי הדיווח, הרמטכ"ל הגיע היום לסיור בצפון ואמר לראשי הרשויות: ״אני פה גם עם מומחים מרפאל שפיתחו את כיפת ברזל. אנחנו בודקים ברצינות את האפשרות להאריך את זמן ההתראה ומקווים שנצליח כבר בימים הקרובים לעשות שינוי".

בתוך כך, בזמן השיגור האחרון לעבר דימונה והסביבה נרשמה תקלה במערכות פיקוד העורף שגרמה להתרעה שבה המיקום הוגדר כ"בחלק מהאזורים בארץ". התקלה טופלה.