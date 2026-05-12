חקירת פשע שנאה חמורה מתנהלת בימים אלו בשכונת קראון הייטס שבברוקלין, מעוזה של חסידות חב״ד, זאת בעקבות אירוע אלים ומפחיד שהתרחש במהלך הלילה שבין ראשון לשני השבוע, במהלכו הותקף בחור ישיבה ותושבים מקומיים על רקע אנטישמי.

האירוע, שהחל בהתפרעות ברחוב, הסלים במהירות לכדי סכנת חיים ממשית, שנמנעה רק הודות לתושייה של מתנדבי ארגון 'השומרים' המקומי וערנות של קצין משטרה שעבר במקום במקרה.

השתלשלות האירוע החלה סמוך לחצות הלילה, אז התקבלו במוקד החירום של ארגון 'השומרים' דיווחים על אדם המשתולל ברחוב ומיידה אבנים גדולות לעבר כלי רכב נוסעים. המתנדבים, שקיבלו תיאור מדויק של החשוד, פתחו בסריקות נרחבות ומצאו אותו על שדרת איסטרן פארקווי, בין שדרת קינגסטון לשדרת אלבני.

בעת שהמתנדב הראשון הגיע לזירה, הוא הבחין בחשוד כשהוא מרים אבן גדולה ומתחיל להתקרב בצורה מאיימת לעבר בחור ישיבה שצעד לבדו ברחוב.

מתוך הבנה כי מדובר בסכנה מיידית לשלומו של הבחור, החליט המתנדב להתערב ולמשוך את תשומת ליבו של התוקף אליו, ובכך לאפשר לבחור להימלט מהמקום ללא פגע. בשלב זה, התוקף שזעם על ההפרעה, נטש את המרדף אחר הבחור, הצטייד בשני מוטות מתכת והחל להתקדם לעבר המתנדב תוך שהוא מטיח לעברו נאצות קשות וביטויים רוויי שנאה נגד יהודים. המתנדב נותר במקום תוך שמירה על מרחק ביטחון, כשהוא מונע מהתוקף להמשיך במסע ההרס והאלימות שלו כלפי עוברי אורח נוספים.

בעיצומו של העימות המתוח, עבר במקום קצין ממשטרת ניו יורק שהבחין במתרחש. הקצין זינק מרכבו ופעל במהירות לניטרול החשוד, שנאזק והועבר למעצר תוך זמן קצר.

בתחילה הוגשו נגדו אישומים בגין איומים והיזק לרכוש, אולם לאחר שהתבררו דברי השטנה שהשמיע במהלך האירוע והתברר כי הרקע למעשיו הוא אנטישמי מובהק, התיק הועבר לטיפול היחידה לפשעי שנאה של משטרת ניו יורק. בימים אלו נמשכת החקירה בניסיון להבין האם התוקף מעורב באירועים דומים נוספים שהתרחשו באזור לאחרונה.