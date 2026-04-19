אבל כבד ירד על הקהילה החרדית בבאזל שבשוויץ עם הגעת הבשורה הקשה על פטירתו של אחד מדמויות ההוד המוכרות והאהובות בעיר, הרה"ח הישיש רבי יצחק מאיער ז"ל, והוא בן 97 בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד בחודש טבת תרפ"ט בגרמניה, ובסייעתא דשמיא עבר לשוויץ עוד לפני פרוץ המלחמה הנוראה. בצעירותו קנה את תורתו בישיבת "עץ חיים" המיתולוגית במונטרה, שנוסדה על ידי הגאון רבי ירחמיאל אליהו בוצ'קו זצ"ל. בישיבה זו, ששילבה תורה ויראה על שפת אגם ז'נבה, למד בצילם של גדולי עולם, ובהם ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.

סיפור מופלא הממחיש את גודל זכויותיו של ר' יצחק ז"ל אירע בסיום המלחמה. בעת ששהה הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע בשוויץ, לאחר הצלתו המפורסמת ב'רכבת קסטנר', היה זה ר' יצחק הצעיר שזכה להיות המבשר טוב.

הוא היה הראשון שהודיע לאדמו"ר את הבשורה המרנינה על סיום המלחמה ועל כיבוש מחנה ההשמדה אושוויץ על ידי בעלות הברית. הרבי מסאטמר, שהתרגש עד למאוד מהבשורה, בירכו בהתרגשות ב"אריכות ימים ושנים טובות". המנוח, שזכה להגיע לגיל מופלג בצלילות הדעת, נהג לתלות את אריכות ימיו באותה ברכה נדירה של הצדיק.

אחר נישואיו קבע את ביתו בשוויץ והיה לדמות מרכזית בחיי הקהילה. הוא היה מקורב מאוד לאדמו"ר ה'דברי שלמה' מבאבוב זי"ע, קירבה שהחלה לאחר שר' יצחק פעל במסירות והציל את אחד מחסידיו של האדמו"ר מרדת שחת. כמו כן, עמד בקשר קרוב וחם עם אדמו"רי בית ויז'ניץ והאדמו"ר מטולנא זצ"ל.

מכריו מספרים על יהודי ישר דרך בצורה יוצאת דופן, שקבע עיתים לתורה בכל מצב והיה נח לשמים ולבריות. חסדיו הרבים נעשו בצנעה ובמאור פנים, כשהוא מותיר אחריו דור ישרים מבורך ההולך בדרך התורה.

שבוע האחרון עבר המנוח תקופה קשה של אבל, כאשר ישב שבעה על פטירת בנו הרה"ח ר' שמואל ז"ל. ביום שישי האחרון קם מימי השבעה, וביום ראשון, יומיים בלבד לאחר מכן, לקה בליבו והשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה, כשהוא זקן ושבע ימים.

בין חתניו נמנה הרה"ח ר' ישראל גרוס, מחשובי חסידי ויז'ניץ בבני ברק, שהתגורר שנים רבות בשוויץ.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.