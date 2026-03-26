הקפיץ את הרפובליקנים: טראמפ משנה את הכללים

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קרא בפוסט שפרסם לרפובליקנים בסנאט "לחסל את הפיליבסטר", במטרה להעביר את חוק “סייב אמריקה” שעשוי להציל את הרפובליקנים בבחירות האמצע שייערכו בסוף השנה.

הפיליבסטר מאפשר למיעוט בסנאט – כיום לפחות 41 מתוך 100 סנאטורים – לעכב או לחסום חקיקה, גם אם רוב הסנאט תומך בה.

ללא הפיליבסטר, רוב פשוט של 51 סנאטורים מספיק כדי להעביר חוקים. עם הפיליבסטר, צריך רוב מוחלט של 60 סנאטורים כדי לעצור את ההשבתה או לקדם חקיקה שנחסמת על ידי מיעוט.

חוק "סייב אמריקה" קובע כי על מנת להצביע יהיה חובת הצגת תעודה מזהה עם תמונה, הוכחת אזרחות, הגבלות על הצבעה בדואר, שימוש בפתקי נייר בלבד והגבלות נוספות. מדובר בחוק חשוב שיכול לשנות בצורה משמעותית את תוצאות הבחירות בארה"ב לטובת הרפובליקנים, בין השאר בעקבות אחוזי הצבעה גבוהים של מהגרים לטובת הדמוקרטים.

מוקדם יותר השבוע כתב הנשיא ברשתות החברתיות: “אני לא חושב שצריך לעשות שום עסקה עם הדמוקרטים הקיצוניים וההרסניים עד שהם יצביעו עם הרפובליקנים ויעבירו את חוק ‘סייב אמריקה’”. הוא הוסיף כי מדובר בנושא החשוב ביותר על סדר היום.

טראמפ קרא לרפובליקנים להתגבר על כלל הפיליבסטר, ואף אמר כי יש להישאר בוושינגטון במהלך החגים הקרובים “אם יהיה צורך”. החוק עצמו צפוי להיתקל בהתנגדות דמוקרטית רחבה בסנאט.