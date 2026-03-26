טראמפ קרא בפוסט שפרסם לרפובליקנים בסנאט "לחסל את הפיליבסטר", במטרה להעביר חוק שעשוי להציל את הרפובליקנים בבחירות האמצע | "אני לא חושב שצריך לעשות שום עסקה עם הדמוקרטים הקיצוניים וההרסניים עד שהם יצביעו עם הרפובליקנים ויעבירו את החוק", ציין הנשיא (בעולם)
טראמפ הצהיר כי בכוונתו לפעול להדחתו של מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט של מדינת אינדיאנה, לאחר שזה התנגד למפת מחוזות קונגרס חדשה שטראמפ קידם | הנשיא הבהיר כי הסנאטור רוד בריי “בגד” במפלגה הרפובליקנית, וכי יעבוד “ללא לאות” כדי להדיחו (בעולם)
חבר הקונגרס הרפובליקני תומאס מאסי מאיים לתבוע את הממשל - הרפובליקני, בגין אי ציות וביזיון בית הנבחרים, בכך שנמנע מלפרסם מסמכים ותמונות שהיו אמורים להיחשף במלואו | מדובר בפעם הראשונה מזה 100 שנה שתביעה כזו עשויה להיות מוגשת נגד הממשל (חדשות בעולם)
המפלגה הדמוקרטית מתמודדת בשנים האחרונות עם ירידה במספר הבוחרים שלה במספר מדינות בארצות הברית | צפון קרוליינה, שבמשך עשרות שנים, היו בה יותר בוחרים רשומים למפלגה הדמוקרטית מאשר למפלגה הרפובליקנית, נמצאת כעת על סף מהפך | ניתוח של ה'ניו יורק טיימס' מצא, כי בין השנים 2020 ל־2024 איבדו הדמוקרטים כ־2.1 מיליון בוחרים רשומים ב־30 מדינות (בעולם)