אחרי יותר מ-60 שנה בהן הזדהה עם המפלגה הדמוקרטית, הכריז אלן דרשוביץ, אחד המשפטנים המשפיעים ביותר בארצות הברית, על הצטרפות רשמית למפלגה הרפובליקנית. במאמר נוקב שפרסם ב'וול סטריט ג'ורנל', הבהיר דרשוביץ כי יחסה של המפלגה הדמוקרטית כלפי מדינת ישראל הוא שהביא אותו לקבל את ההחלטה הקשה.

דרשוביץ, בן 86, שימש במשך עשורים כאחד הקולות המרכזיים המזוהים עם המפלגה הדמוקרטית. במאמרו ציין כי דעותיו בנושאי פנים לא השתנו, אך סדרי העדיפויות שלו התחדדו נוכח האיום הקיומי על ישראל. "אני לא מסכים עם המפלגה הרפובליקנית על הפלות, הפרדת דת ומדינה, הגירה, ביטוח רפואי ומיסים", כתב, "אבל החלטתי להירשם כרפובליקני כי המפלגה הדמוקרטית הפכה למפלגה הכי אנטי-ישראלית בהיסטוריה האמריקנית".

הקש ששבר את גב הגמל

דרשוביץ כבר ביטל את רישומו למפלגה הדמוקרטית בשנת 2024 והגדיר את עצמו כעצמאי פוליטית. אולם כעת בחר לבצע את הצעד הסופי ולהתפקד למפלגתו של הנשיא דונלד טראמפ.

לדבריו, הקש ששבר את גב הגמל היה ההצבעה שנערכה לאחרונה בסנאט על הצעותיו של הסנאטור ברני סנדרס לבלום מכירות נשק למדינת ישראל. על אף שההצעות נדחו בסופו של דבר, רוב מוחץ של חברי הסיעה הדמוקרטית תמך במהלך. רק שבעה סנאטורים דמוקרטים התייצבו לצד ישראל.

"בשבוע שעבר כל הסנאטורים הדמוקרטים הצביעו נגד ישראל מלבד שבעה", ציין דרשוביץ בייאוש. מבחינתו, התמיכה הרחבה בתוך המפלגה בהקפאת משלוחי נשק קריטיים בזמן מלחמה מהווה קו אדום שאינו מאפשר לו להישאר חלק מהבית הפוליטי הישן שלו.

נתונים דרמטיים מהסנאט

נתונים שפורסמו לאחרונה חושפים שפל חסר תקדים במעמדה של מדינת ישראל בקרב המפלגה הדמוקרטית. כ-75% מהסנאטורים הדמוקרטים תמכו בהצעות לביטול מכירות נשק לישראל, בהצבעה שמשקפת שינוי דרמטי בעמדת המפלגה.

על פי הנתונים, 40 חברי סנאט דמוקרטים הצביעו בעד הצעה לאסור מכירת דחפורים בשווי 295 מיליון דולר ששימשו את צה"ל במבצעים בעזה ובלבנון. במקביל, 36 חברי מפלגה תמכו בהצעה למניעת מכירת פצצות במשקל 450 קילוגרם, שערכן נאמד ב-152 מיליון דולר.

הנתונים מציגים עלייה חדה ומדאיגה לעומת הצבעות קודמות. באפריל האחרון תמכו בצעדים דומים רק 15 מתוך 47 חברי הסנאט הדמוקרטים. ביולי עלה המספר ל-27 תומכים, ובהצבעה הנוכחית הגיע ל-40 - כמעט פי שלושה מהמספר הראשוני. בין התומכים בהצעות נמנו גם דמויות הנחשבות למתונות ומשפיעות במפלגה, עובדה המצביעה על שינוי מהותי בעמדת הדמוקרטים כלפי ישראל.

קולות נוספים במפלגה

דרשוביץ אינו היחיד במפלגה הדמוקרטית המביע תסכול מהכיוון שבו נוקטת המפלגה. הסנאטור הדמוקרטי ג'ון פטרמן מפנסילבניה האשים לאחרונה גורמים במפלגתו באימוץ רטוריקה אנטישמית, והגדיר את המהלכים נגד ישראל כ"בגידה מוחלטת בישראל ובקהילה היהודית ברחבי העולם".

פטרמן, המגדיר את עצמו כ'תומך בלתי מתנצל' בישראל, ביקר את מפלגתו על מה שכינה אימוץ גובר של רטוריקה עוינת ואנטי-ישראלית. הוא הביע תסכול מכך שחלקים במפלגתו נמנעים או מסיטים את המבט מפיגועי טרור נגד יהודים, תוך שהם ממשיכים לתמוך בהקמת מדינה פלסטינית בזמן שחמאס מסרב להתפרק מנשקו.

מהלכו של דרשוביץ מצטרף לסדרה של צעדים שנוקטים תומכי ישראל במפלגה הדמוקרטית, בניסיון להתמודד עם מה שהם רואים כסטייה מהותית מהתמיכה המסורתית של המפלגה במדינת ישראל. השאלה היא האם מהלכים אלו יביאו לשינוי בעמדת המפלגה, או שמא הם מסמנים את תחילתו של שינוי דמוגרפי ואידיאולוגי עמוק יותר בתוך המפלגה הדמוקרטית.