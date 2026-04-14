פטור אמריקני זמני מאפשר לטהראן למכור מטענים

מצרי הורמוז ( צילום: שאטרסטוק )

בעוד ארצות הברית מחמירה את המצור הימי על איראן במטרה לחנוק את כלכלת המשטר בטהראן, מתברר כי פרצה משמעותית במדיניות האמריקנית עצמה מאפשרת לאיראנים להמשיך ולהרוויח כמיליארד דולר ממכירת נפט. על פי דיווח ב'וושינגטון פוסט', הסרת סנקציות זמנית על נפט איראני שכבר נמצא בים צפויה להכניס לקופת טהראן סכום של עד מיליארד דולר ממכירת מטענים הנמצאים על אוניות.

המהלך האמריקני, שנועד במקור להקל על שוק האנרגיה העולמי בזמן מלחמה ולמנוע זינוק חד במחירי הנפט, הפך בפועל ליתרון כלכלי זמני עבור המשטר האיראני. אנליסטים שצוטטו בכתבה מעריכים כי מדובר בהכנסות שלא היו מתקבלות ללא הפטור האמריקני - כסף שיכול לסייע לטהראן להתמודד עם ההשלכות הכלכליות של המצור הימי שהוכרז על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. לחץ אסייתי להארכת הפטור הפטור הזמני צפוי לפוג ביום ראשון הקרוב, אך כבר כעת מפעילות מדינות באסיה לחץ כבד על ממשל טראמפ להאריך אותו. הסיבה: מחסור חמור בנפט בשוק העולמי שנוצר בעקבות המצור הימי על נמלי איראן והפסקת תנועה מסחרית בהיקף של כמעט חצי מיליארד דולר ביום. מומחים שצוטטו בדיווח מזהירים כי הארכת הפטור עשויה לפגוע ביעילות המצור הימי ולאפשר לאיראן להמשיך ולמכור נפט, אך מנגד - סירוב להאריך אותו עלול להוביל לזינוק נוסף במחירי האנרגיה ברחבי העולם. דילמה זו מציבה את ממשל טראמפ בפני בחירה מורכבת בין לחץ מקסימלי על איראן לבין שיקולים כלכליים גלובליים.

מוחמד באקר קאליבאף ( צילום: תקשורת איראנית )

השווקים מגיבים בחשש

במקביל לדיונים הדיפלומטיים, השווקים הגיבו בעליות חדות במחירי הנפט. סוחרים חוששים מפגיעה חמורה בשרשראות האספקה העולמיות, כאשר המחירים כבר חצו את רף השווי של מאה דולר לחבית - רמה שלא נראתה זה שנים רבות.

כידוע, המתיחות הגוברת במזרח התיכון והעימות סביב מצרי הורמוז מעוררים חששות בקרב גורמים בינלאומיים מפני משבר אנרגיה עולמי. מומחים מציינים כי המהלך האמריקני נועד לצמצם את יכולתה של איראן לייצא נפט ולפגוע במימון הכלכלה שלה, אך בפועל הוא עלול לגרום להשלכות כלכליות רחבות יותר על כלל המשק העולמי.

יצוין כי על פי הערכות, איראן מייצאת מדי יום סחורות ומשאבים בשווי של כ-280 מיליון דולר דרך המפרץ הפרסי ומצרי הורמוז. המצור האמריקני אמור להפסיק תנועה זו, אך הפטור הזמני יוצר מצב פרדוקסלי שבו טהראן ממשיכה להרוויח ממכירת נפט שכבר נמצא בדרך ליעדיו.