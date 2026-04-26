הבית הלבן פרסם היום (ראשון) תמונה היסטורית בצבעי שחור-לבן, בה נראה הנשיא טראמפ לצד בכירי הממשל בזמן שהם צופים יחד במה שנראה כסרטון ממכשיר טלפון.

בתיעוד נראה הנשיא טראמפ, לצדו מזכיר המדינה מרקו רוביו, מאחוריהם עומד סגן הנשיא ג'יי די ואנס, מצד ימין ניתן לראות את מזכיר המלחמה פיט הגסת', לצד בכירי ממשל ויועצים.

בתצלום ניתן לראות את הנשיא ישוב בחדר הסגלגל כשהוא רכון על שולחן העץ שלפניו, ידיו מונחות על מחברתו. הנשיא נראה צופה בדבר מה - ככל הנראה בסרטון שמוצג לו מהירי שהתרחש דקות לפני כן.

הדמויות העומדות מאחורי הנשיא - כולם גברים חמורי סבר לבושים בטוקסידו לכבוד ארוחת הכתבים של הבית הלבן, נראים מצטופפים לצד הנשיא בניסיון לקלוט זווית מהסרטון שמוצג למנהיג העולם החופשי בזמן אמת.

בידו של מזכיר המדינה ניתן לראות פחית שתייה ולמול הנשיא ניצב כוס משקה כהה - ככל הנראה קולה, מלא בקרחונים.

התמונה הדרמטית הזו צולמה שעה קלה לאחר האירוע בהילטון, בזמן שפרטים ראשונים מניסיון ההתנקשות רק החלו לזרום.

אחד הגולשים כתב הערב:

"תמונה היסטורית ששוחררה, שבה בשעה 22:15, הנשיא דונלד טראמפ ממהר למשרד הסגלגל לאחר ניסיון התנקשות - מנתח מודיעין על מה שקרה מוקף על ידי מרקו רוביו, פיט הגסת', ג'יי.די. ואנס, סטיבן מילר ועוד. היסטוריה אמריקנית".