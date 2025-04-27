עשרות מצטיינים מישיבת "ישועות משה" שעמדו בכור המבחן על מאות דפי גמרא עברו בסך לקבלת התעודות החתומות ביד קודשו של האדמו"ר, מידי אב"ד קרית ויז'ניץ הגה"צ רבי חיים מאיר הגר • המעמד המרומם נערך לעילוי נשמת תלמיד הישיבה הבחור נתן נטע רוזנבוים ז"ל (עולם הישיבות)
האדמו"ר מצאנז ערך שבוע שעבר בהיכל הטישים הגדול במרכז החסידות בנתניה, את השולחן הטהור לרגל הילולת אבי שושילתא דדהבא, הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע | בטיש השתתפו עשרות אדמו"רים ורבנים | בסיום הטיש חילק הרבי תעודות הצטיינות למצטייני הישיבה (חסידים)