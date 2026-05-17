זיני ויו"ר ועדת הבחירות סולברג בפגישה לקראת הבחירות

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, השופט נעם סולברג, קיים היום (ראשון) פגישה עם ראש שירות הביטחון הכללי, אלוף (מיל) דוד זיני, לקראת מערכת הבחירות הצפויה. במפגש השתתף גם מ"מ מנכ"ל הוועדה, עו"ד דין ליבנה, שמונה לאחרונה לתפקיד.

הפגישה, שהתקיימה ביזמת יו"ר הוועדה, התמקדה בהיערכות השירות למערכת הבחירות ובשיתוף הפעולה בין הגופים. על פי ההודעה המשותפת שפורסמה, הדיון עסק בסיוע שנותן השב"כ לוועדה לצורך שמירה על הדמוקרטיה, בהמשך לדפוס הפעולה שנקבע במערכות בחירות קודמות.

השופט סולברג הביע את הערכתו לשירות הביטחון הכללי על נכונותו לסייע לוועדה. "אני מברך את שירות ביטחון כללי על הירתמותו ונכונותו לסיוע לוועדה ועל תרומתו לשמירה על טוהר הבחירות", מסר יו"ר הוועדה בסיום המפגש.

מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות, עו"ד דין ליבנה, ציין כי בהנחייתו של ראש השירות, נרתם השב"כ באופן מלא לסיוע לוועדה. "השירות יפעל להגנה ולביצורה של הדמוקרטיה הישראלית, ולמניעת וסיכול השפעה זרה", הבהיר ליבנה.