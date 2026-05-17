זיני ויו"ר ועדת הבחירות סולברג בפגישה לקראת הבחירות

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, השופט נעם סולברג, קיים היום (ראשון) פגישה עם ראש שירות הביטחון הכללי, אלוף (מיל) דוד זיני, לקראת מערכת הבחירות הצפויה. במפגש השתתף גם מ"מ מנכ"ל הוועדה, עו"ד דין ליבנה, שמונה לאחרונה לתפקיד.
הפגישה, שהתקיימה ביזמת יו"ר הוועדה, התמקדה בהיערכות השירות למערכת הבחירות ובשיתוף הפעולה בין הגופים. על פי ההודעה המשותפת שפורסמה, הדיון עסק בסיוע שנותן השב"כ לוועדה לצורך שמירה על הדמוקרטיה, בהמשך לדפוס הפעולה שנקבע במערכות בחירות קודמות.
השופט סולברג הביע את הערכתו לשירות הביטחון הכללי על נכונותו לסייע לוועדה. "אני מברך את שירות ביטחון כללי על הירתמותו ונכונותו לסיוע לוועדה ועל תרומתו לשמירה על טוהר הבחירות", מסר יו"ר הוועדה בסיום המפגש.
מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות, עו"ד דין ליבנה, ציין כי בהנחייתו של ראש השירות, נרתם השב"כ באופן מלא לסיוע לוועדה. "השירות יפעל להגנה ולביצורה של הדמוקרטיה הישראלית, ולמניעת וסיכול השפעה זרה", הבהיר ליבנה.
רקע: חששות מפני ניסיונות זיוף
הפגישה מתקיימת על רקע דיווחים בתקשורת על חששות בשב"כ מפני ניסיונות אפשריים לזיוף והטיית בחירות. כפי שדווח בבבלי, בכירים בארגון הביטחון מגדירים את האיום כ'פרויקט דגל' מרכזי, כאשר מושקעים מאמצים כבדים בהיערכות לאכיפה ומניעה.
החשש המרכזי נוגע לניסיונות פנימיים להשפיע על תוצאות הבחירות, בשונה מאיומים חיצוניים שהשב"כ התמודד איתם בעבר. גורמים בארגון מעריכים כי מדובר באתגר מורכב במיוחד, הדורש היערכות מיוחדת ומערך אכיפה נרחב.
ועדת הבחירות המרכזית צפויה להמשיך בהיערכותה למערכת הבחירות לכנסת ה-26, כאשר שיתוף הפעולה עם השב"כ מהווה חלק מרכזי בהבטחת טוהר הבחירות ומניעת התערבות זרה או פנימית בתהליך הדמוקרטי.
