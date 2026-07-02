כרטיס זכיה ( צילום: שאטרסטוק )

הפתעה משמחת הגיעה השבוע לאחת המשפחות המוכרות בקהילה החרדית במונסי, כאשר הניה פריד התגלתה כזוכה הגדולה בכרטיס גירוד מסוג "Set for Life" שרכשה בעיר ספרינג ואלי הסמוכה. הכרטיס, שעלותו עמדה על 10 דולר בלבד, הפך אותה בן לילה לאחת הנשים המאושרות במדינה.

על פי הדיווחים באתר 'ניו יורק פוסט', הזוכה עמדה בפני דילמה מורכבת: לקבל מענק חד-פעמי של 3.46 מיליון דולר, או לבחור במסלול של קצבה שבועית קבועה. לאחר שקילה, בחרה פריד במסלול הקצבה השבועית – 5,000 דולר מדי שבוע, לכל ימי חייה.

לוטו ( צילום: מפעל הפיס )