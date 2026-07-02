הפתעה משמחת הגיעה השבוע לאחת המשפחות המוכרות בקהילה החרדית במונסי, כאשר הניה פריד התגלתה כזוכה הגדולה בכרטיס גירוד מסוג "Set for Life" שרכשה בעיר ספרינג ואלי הסמוכה. הכרטיס, שעלותו עמדה על 10 דולר בלבד, הפך אותה בן לילה לאחת הנשים המאושרות במדינה.
על פי הדיווחים באתר 'ניו יורק פוסט', הזוכה עמדה בפני דילמה מורכבת: לקבל מענק חד-פעמי של 3.46 מיליון דולר, או לבחור במסלול של קצבה שבועית קבועה. לאחר שקילה, בחרה פריד במסלול הקצבה השבועית – 5,000 דולר מדי שבוע, לכל ימי חייה.
החלטתה של הזוכה תבטיח לה הכנסה שנתית ברוטו של 260 אלף דולר למשך 20 השנים הקרובות לפחות, וגם לאחר מכן – הקצבה תימשך לכל ימי חייה. מדובר בבחירה שונה מהרגיל, שכן רוב הזוכים בהגרלות דומות נוטים לבחור במענק החד-פעמי המיידי.
הבשורה המשמחת עוררה הדים רבים בקהילה החרדית במונסי, שם משפחת פריד מוכרת היטב. בעלה של הזוכה, מאיר פריד, הוא דמות אהובה בקהילה המוכרת בזכות פעילות החסד שלו ובתפקידו כמנהל שירות הלקוחות של סופרמרקט 'רוקלנד' הכשר – אחד מהסופרמרקטים הפופולריים ביותר באזור.
חברים ומכרים רבים מיהרו לברך את המשפחה על הזכייה המפתיעה. כידוע, זכיות בהגרלות לוטו אינן תופעה שכיחה בקרב הציבור החרדי, ומקרים כאלה מעוררים תמיד עניין רב בקהילה.
יצוין כי בחודשים האחרונים נרשמו מספר זכיות משמעותיות בהגרלות לוטו ברחבי העולם. בישראל, לפני מספר חודשים, זכה הזמר אושר ביטון ב-40 מיליון שקלים בהגרלת הלוטו, וכן לוחם מילואים שזכה ב-15 מיליון שקלים לאחר חודשי שירות בעזה.
הזכייה של משפחת פריד מצטרפת לסיפורים רבים של זוכים שהחליטו לשתף את הציבור בבשורה המשמחת, בניגוד למקובל בעבר כאשר רוב הזוכים העדיפו לשמור על אנונימיות מוחלטת.
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