קבוצה של 21 חברים תושבי בלגיה גרפה את הפרס הראשון בהגרלת הלוטו האירופית לאחר שהשקיעו סכום קטן בטופס משותף | הזכייה הגבוהה צפויה לשנות את חייהם של המשתתפים שחגגו את המאורע במפגש משותף - כך הם הגיבו (מעניין)
מיליארדר חדש בארקנסו: כרטיס בודד גרף את הפרס השני בגודלו בתולדות הלוטו האמריקאי - 1.82 מיליארד דולר, לאחר רצף היסטורי של 46 הגרלות ללא זוכה | הזוכה המאושר יוכל לבחור כעת בין מענק מזומן חד-פעמי לבין תשלום הפרס המלא כקצבה לאורך 29 שנים (חדשות בעולם)
הערב יוגרל פרס הפאוורבול השביעי בגודלו בהיסטוריה של המשחק | כידוע, זוכה יחיד בפרס יכול לבחור בין תשלומים על מלא הסכום או כמחציתו בתשלום חד-פעמי | מזה כבר 40 הגרלות רצופות לא היה זוכה יחיד - מה שהעלה את סכום ההגרלה לשיא (בעולם)