לא רק במדינת ישראל סוערות הרוחות בעקבות החתימה על הסכם הכניעה האמריקני המסתמן מול המשטר בטהראן: הזעם הציבורי והכאב המדיני חצו בימים האחרונים את האוקיינוס והגיעו בעוצמה רבה אל לב הקהילות החרדיות הגדולות ביותר בארצות הברית, שם החרפת הטון מול הממשל שוברת שיאים חדשים.

אמש נרשם אירוע חסר תקדים בלב העיר מונסי שבניו יורק. על כביש 59 המרכזי, ממש מול מתחם הקניות הענק והפופולרי 'אוורגרין' (Evergreen Kosher Market) – הנחשב ללב הפועם של הקניות והמפגש הקהילתי עבור אלפי משפחות חרדיות באזור – נתלה שלט חוצות ענק, מואר ובולט במיוחד למרחקים.

אלא שהפעם לא היה מדובר במודעת פרסום שגרתית, אלא בכרזה פוליטית נוקבת ומזעזעת המנוסחת ביידיש עסיסית ובאותיות קידוש לבנה: "טראמפ איז א פערד" (בתרגום חופשי: טראמפ הוא חמור / סוס).

עוברי אורח וקונים רבים שיצאו מהסופרמרקט עמדו המומים מול שלט הענק המואר. לדברי תושבים במקום, מדובר בהתפרצות של כאב וזעם מצד אחינו בני ישראל המתגוררים בארצות הברית, החשים שותפות גורל מוחלטת עם אחיהם בארץ הקודש ורואים בהסכם הנוכחי עם איראן הפקרה מוחלטת של ביטחון מיליוני היהודים בארץ.

"אנשים פה פשוט רותחים", סיפר ל'בבלי' אחד העסקנים המקומיים במונסי. "הרחוב החרדי כאן ברובו הגדול תמך תמיד בטראמפ וראה בו ידיד גדול, אבל הצעדים האחרונים והסכם הכניעה שלו עם האיראנים, לצד ההתבטאויות שלו, פשוט שברו את הכלים. השלט הזה מול ה'אוורגרין' מבטא את מה שהרבה אנשים פה חושבים בשקט, אבל הפעם מישהו החליט לשים את זה באורות ניאון כדי שכולם יראו".

השלט הפך תוך דקות ספורות לשיחת היום במונסי וברשתות החברתיות, כשרבים נוהרים למקום כדי לתעד את הכרזה החריגה, המציגה קו תקיף ובלתי מתפשר של הקהילה החרדית כנגד הצעדים המדיניים של הנשיא.