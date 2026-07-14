שר וגדול נפל בישראל | הגאון רבי מרדכי בעק זצ"ל הלך לעולמו באופן פתאומי

אבל כבד ירד הבוקר (שלישי) על עולם התורה בארצות הברית ובעיר התורה מונסי שבניו יורק, עם קבלת הבשורה המרה והפתאומית על הסתלקותו לשמי מרום של הגאון רבי מרדכי הכהן בעק זצ"ל, ראש ישיבת "תפארת משה" ואב"ד קהל "סגולת ישראל" במונסי, והוא בן 80 בפטירתו.

ראש הישיבה זצ"ל התמוטט הבוקר בפתאומיות מדום לב קשה בעת שהיה בדרכו אל הישיבה כדי להתחיל את סדר יומו והרבצת התורה הקבועה שלו. כוחות ההצלה הוזעקו במהירות למקום וביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות ומאמצים עילאיים, אך כעבור זמן קצר נגזרה הגזרה, והוא השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה, כשהוא מותיר אחריו אלפי תלמידים שבורים ורצוצים ומאות משפחות בני הקהילה שאיבדו את רועם הרוחני.

הגאון רבי מרדכי הכהן בעק זצ"ל נולד בעיר פרשבורג (ברטיסלאבה) שבצ'כוסלובקיה בכ"א בניסן שנת תש"ו, זמן קצר לאחר תום מלחמת העולם השנייה, כבן לדור הראשון שנולד על חורבותיה של יהדות אירופה. הוריו ז"ל השתייכו לחסידות מונקאטש. לאחר המלחמה היגרה המשפחה לקנדה והתיישבה בעיר מונטריאול, שם גדל והתחנך בצעירותו.

אביו, הגה"ח ר' יהודה זצ"ל, שזיהה את כישרונותיו הבולטים, שלח אותו ללמוד בישיבת נייטרא המפורסמת של הגאון רבי מיכאל דוב ויסמנדל זצ"ל, שם קנה תורה מפי הגאון רבי יעקב הורנשטיין זצ"ל. משם המשיך לישיבת לייקווד המעטירה, שם למד אצל ראש הישיבה הגדול הגר"ש קוטלר זצ"ל.

פרק משמעותי ומכונן בחייו של רבי מרדכי זצ"ל היה עלייתו לירושלים וכניסתו להיכל "ישיבת בריסק", שם הפך לאחד מחשובי ובכירי תלמידיו של הגר"י דוב (בערל) סולובייצ'יק זצ"ל. בבריסק נודע רבי מרדכי בחריפותו העצומה, בעומק הבנתו ובסברותיו הישרות.

רבו, הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל, העיר עליו פעם הערכה נדירה וציין כי בעוד שלרוב התלמידים נדרשות ארבע שנים של עמל כדי להבין היטב את הגישה האנליטית המורכבת של בריסק, רבי מרדכי הצעיר שלט בה לחלוטין בתוך שנתיים בלבד. באותם ימים נקשר בקשר חברותא הדוק וקבוע עם בנו של ראש הישיבה - יבלחט"א ראש ישיבת בריסק הנוכחי, הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק.

ברבות השנים ביטא הגרא"י סולובייצ'יק את הערכתו העצומה לידידו הגדול במכתב מיוחד שכתב עליו: "היה נודע בכשרונותיו המבורכים ובידיעותיו הרבים בהיקף ובסברא כאחד מטובי הלומדים... וכבר איתמחי גברא בשיעוריו המיוחדים בחריפות ובעמקות ובסברא ישרה ופקיע שמיה כאחד מגדולי מרביצי התורה".

רבי מרדכי עצמו ביטא בכתביו יראת כבוד עצומה לשיטת הלימוד שקיבל בירושלים, וכתב בהקדמה לספריו: "מרן מבריסק זצוק"ל חשף תמיד האמת כמות שהיא והאמת יורה דרכו, וטבעו של דבר אמיתי היא מיד כשנחשף האמת שוב נעשה הדבר פשוט מאוד בתכלית הפשטות".

בשנת תשכ"ט, לאחר שובו של רבי מרדכי מארץ הקודש לארצות הברית, נישא לרעייתו תחי', בתו של הרה"ח רבי צבי אלימלך כהנא ז"ל, מחשובי חסידי סאטמר. לאחר נישואיו התקרב מאוד אל האדמו"ר הרה"ק רבי יואל טייטלבוים מסאטמר זי"ע, ממנו קיבל ואימץ את דעותיו הקנאיות הבלתי מתפשרות כנגד הציונות.

אחרי תקופה קצרה בוויליאמסבורג עבר להתגורר בליקווד, אך לאחר מכן בחר לעלות שוב לירושלים כדי להמשיך לחסות בצלו של רבו המובהק, הגר"ב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"ט חזר שוב לארצות הברית ומונה לכהן כראש ישיבה בישיבת נייטרא שבה למד בבחרותו.

בשנת תשנ"א עבר להתגורר בעיר מונסי. בשנות ה'תש"ס, עם התפטרותו של רב הקהילה הקודם הגר"י דוד שלזינגר, בחרה בו קהילת "סגולת ישראל" לכהן כרבם ואב"ד הקהילה. במקביל לתפקידו ברבנות, הקים רבי מרדכי באותו הבניין את ישיבתו "תפארת משה". הישיבה, המונה כיום כ-80 בחורים ואברכים מצוינים (בעיקר מקרב חסידות סאטמר), הפכה למרכז תורני שבו מונחלת שיטת בריסק העמוקה לצד השקפה קנאית וטהורה.

בכל יום חמישי נהג למסור שיעור דעת וחשבה ייחודי בענייני אמונה וחסידות, שבו נגע גם באירועים האקטואליים השוטפים וחינך את שומעי לקחו להשקפת עולם ברורה וטהורה. בשנים האחרונות אף החל מפעל כביר בראשות גיסו, הגר"ש בירנבוים, להוצאת שיעוריו הרבים לאור. בנו, רבי יהודה, ערך את סדרת הספרים הפופולרית "פרשת מרדכי" על מסכתות הש"ס מתוך הקלטות ורשימות התלמידים.

לאורך השנים נודע הגר"מ בעק כמי שאינו חושש להביע את דעת תורתו הבלתי מתפשרת על משמר ההלכה והחינוך, בין השאר יצא בתקיפות נגד כשרות העירוב בבורו פארק.

בשנת תשס"ו חתם על קול קורא חריף ואזהרה חמורה כנגד טיפולים ברפואה אלטרנטיבית המבוססים על "אנרגיות", תוך פסיקה כי הם אסורים על פי ההלכה משום דרכי האמורי ומקורם בעבודה זרה.

בשנת תשפ"ג כאשר ריחפה גזירת התערבות הממשל במוסדות החינוך החרדיים בניו יורק, עמד בחזית המערכה, השתתף עם רבני מונסי בפעילות שתדלנות ענפה ואף נפגש עם יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון כדי לפעול לביטול הגזירה.

הבוקר, כאמור, נגדעו שנות חייו המפוארות בפתאומיות והותירו חלל עצום שאין לו תמורה בקרב משפחתו, בני קהילתו ואלפי התלמידים שהעמיד לאורך יובל שנים של הרבצת תורה.

הלווייתו תצא היום אחר הצהריים מבית מדרשו במונסי לעבר בית החיים בעיר.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'